الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد الإعلان عن تحديدهما.. نادية مصطفى: تغيير مكان جنازة وعزاء هاني شاكر

هانى شاكر
هانى شاكر
تقى الجيزاوي

أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن تعديل جديد في ترتيبات جنازة وعزاء الفنان الراحل هاني شاكر، بعد الإعلان سابقًا عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هناك تعديل في مكان الجنازة ومكان العزاء، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها.. نسألكم الدعاء بالرحمة."


كانت نادية مصطفى أعلنت  تفاصيل وصول جثمان الفنان الراحل من باريس إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل ، قبل أن تكشف عن وجود تغييرات جديدة في ترتيبات الجنازة والعزاء.

موعد ومكان جنازة وعزاء هانى شاكر 

كانت نادية مصطفى أن صلاة الجنازة ستُقام يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء يوم الخميس في المسجد نفسه.

وفاة هانى شاكر 

ورحل الفنان هاني شاكر داخل أحد أكبر المستشفيات في باريس، حيث كان يقيم داخل وحدة العناية المركزة، بعد أن تعرّض لانتكاسة أدّت إلى تدهور في وظائف التنفس، ما استدعى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

كانت أسرة الفنان تُفضّل تقليل الزيارات خلال هذه الفترة الحرجة، نظرًا لحساسية حالته واحتياجه إلى الهدوء والتركيز الكامل في العلاج، خاصة مع تزايد محبيه داخل فرنسا والراغبين في الاطمئنان عليه.

دخل الفنان المستشفى نتيجة نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، كان قد تعرّض لها من قبل، حيث يعاني من وجود «جيوب» (Diverticula) قد تؤدي إلى التهابات ونزيف.

وتعرّض هاني شاكر لنزيف شديد، وتم نقل كميات من الدم له، إلا أن النزيف لم يتوقف، فتم التدخل عن طريق «الأشعة التداخلية»، ونجح هذا الإجراء في إيقاف النزيف مؤقتًا طوال الليل. 

وفي صباح اليوم التالي عاد النزيف مرة أخرى، وتوقّف القلب لمدة 6 دقائق، وتمت إعادة إنعاشه بسرعة خلال 3 دورات إنعاش في المرة نفسها.

وقرر الدكتور عبد الرحمن لطفي إجراء العملية الجراحية في ظروف شديدة الصعوبة والخطورة.

أُجريت العملية الجراحية بنجاح، وتم نقله إلى العناية المركزة، حيث كان تحت تأثير المهدئات لتخفيف الألم. 

وبعد الإفاقة، كان في وعيه الكامل، وتعرّف على زوجته السيدة نهلة وابنه شريف والفريق المعالج، وبدأ بالفعل مرحلة التعافي من حيث التغذية والحركة. 

لكن نظرًا لطول فترة بقائه في العناية المركزة (حوالي 20 يومًا)، حدث ضعف عام في عضلات الجسم، ومن هنا جاء قرار السفر إلى الخارج إلى مستشفى متخصص في إعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية.

ولم يكن سفر الفنان هاني شاكر لاستكمال العلاج فقط دقيقًا، بل كان الهدف الأساسي هو التأهيل الطبي المتكامل.

وبدأ المستشفى بالفعل في إجراء الفحوصات والتحاليل ودراسة الحالة لوضع خطة علاج وتأهيل مناسبة.

وشهدت حالة الفنان هاني شاكر تحسنًا ملحوظًا خلال أيام قليلة، وخرج من العناية المركزة، إلا أنه، للأسف، تعرّض لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
