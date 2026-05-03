صورة الوداع .. الظهور الأخير لـ هاني شاكر قبل رحيله في باريس

انتشر صور علي مواقع التواصل الاجتماعي من آخر ظهور لامير الغناء العربي هاني شاكر قبل وفاتة من رحلته استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري" في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك هاني شاكر جمهوره عبر فيسبوك صورة من العاصمة الفرنسية باريس، ظهر فيها برفقة زوجته السيدة نهلة ونجله شريف، بالإضافة إلى مدير أعماله خضر عكنان والإعلامي سعيد حريري

وتداول الجمهور الصورة و كان معه شريف، إلى جانب مدير أعماله خضر عكنان والإعلامي سعيد حريري، ما دفع البعض إلى وصفها بـ“صورة الوداع”، في إشارة عاطفية أثارت موجة من التعليقات الحزينة والحنين بين جمهوره بعد وفاتة اليوم

ويُعد النجم الراحل هاني شاكر من أبرز رموز الغناء العربي، وقد قدّم خلال مسيرته عشرات الأعمال التي رسخت مكانته كأحد أهم الأصوات في العالم العربي.