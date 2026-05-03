كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
نقيب الأطباء: نظام الطيبات خطر على صحة الإنسان
حمزة العيلي يكشف صعوبات دوره في حكاية نرجس
أسامة كمال: الطاقة الشمسية لم تعد خيارًا.. وتنويع المصادر ضرورة لحماية الاقتصاد
بعد جدل نظام الطيبات.. متحدث الصحة يكشف أسباب سحب ترخيص مزاولة المهنة
تفاصيل أزمة رونالدو في السعودية .. ماذا حدث؟
ريال بيتيس يحقق فوزا كبيرا علي ريال أوفييدو بثلاثي نظيفة في الليجا
أستاذ التفسير بالأزهر: البرق آية كونية من آيات الله لا يملك البشر التحكم فيها
حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف يؤثر الإيمان على حياة الفرد والمجتمع؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ عويضة عثمان
محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول تأثير الإيمان في حياة الفرد المسلم داخل المجتمع، مؤكدًا أن الإنسان بلا إيمان يكون ضائعًا وتائهًا، لأن الإيمان هو الأساس الذي يضبط حركة الإنسان وسلوكه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الإيمان يقوم على اعتقاد القلب بما أرسل الله من كتب ورسُل وملائكة، والإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مشيرًا إلى أن هذا الإيمان إذا استقر في القلب انعكس على سلوك الإنسان وأخلاقه في حياته اليومية.

وأضاف أن الإيمان يعمّر الكون، لأن الإنسان المؤمن يراقب الله في أفعاله، فيبتعد عن الظلم والفساد، بخلاف من يغيب عنه الإيمان باليوم الآخر، حيث لا يخشى حسابًا ولا عقابًا، ما قد يدفعه للانحراف والاعتداء على حقوق الآخرين.

وأشار إلى أن غياب الإيمان يؤدي إلى خلل في القيم، فقد ينحرف الإنسان إلى الإلحاد أو إنكار الرسالات، وبالتالي يفقد الضابط الذي يوجهه، مؤكدًا أن الإيمان بالرسل والكتب يجعل الإنسان ملتزمًا بالأوامر والنواهي التي تنظم حياته.

وشدد على أن أثر الإيمان لا يقتصر على الفرد فقط، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع، حيث يسهم في بناء مجتمع قائم على التقوى والصدق والأمانة، موضحًا أن الأسرة التي تقوم على الإيمان يكون حالها مستقرًا، وينعكس ذلك على المجتمع بأكمله.

بالصور

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

