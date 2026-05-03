سعر الدولار اليوم في مصر 4 مايو 2026 داخل البنوك .. شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد 4 مايو 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، في ظل متابعة مستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية وتأثيرها على الأسعار والأسواق المختلفة.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار خلال التعاملات الأخيرة دون تغيرات كبيرة، حيث سجل في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 53.59 جنيه للشراء و53.69 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث متاح، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ترقب الأوضاع الاقتصادية العالمية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملة الأمريكية، سواء من حيث الارتفاع أو التراجع، خاصة في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار

يرى خبراء الاقتصاد أن قيمة الدولار لا تتحرك بشكل عشوائي، بل تخضع لعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية العملة الأمريكية عالميًا.

كما تلعب معدلات التضخم العالمية دورًا مهمًا في تحديد قوة الدولار، إلى جانب أداء الاقتصاد الأمريكي، الذي يُعد مؤشرًا أساسيًا على قوة العملة في الأسواق الدولية.

ولا تقتصر العوامل المؤثرة على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تمتد إلى الأحداث الجيوسياسية، التي قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في أسعار العملات، بالإضافة إلى الميزان التجاري وحجم الطلب على الدولار في الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

أظهرت بيانات البنوك العاملة في مصر تقاربًا كبيرًا في أسعار الدولار، مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، حيث سجلت الأسعار الآتية.

في بنك البركة الإسلامي، بلغ سعر الدولار نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

أما في المصرف العربي الدولي، فقد سجل الدولار نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ السعر نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى مستوى نسبيًا، حيث بلغ 53.59 جنيه للشراء و53.69 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع.

قراءة في تحركات السوق المصرفي

يعكس هذا التقارب في الأسعار بين البنوك حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصرفي المصري، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاق محدود دون تسجيل قفزات كبيرة، وهو ما يشير إلى توازن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي.

ويتابع المتعاملون في السوق تحركات الدولار بشكل يومي، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع المستوردة التي تعتمد بشكل أساسي على العملة الأجنبية في تسعيرها.

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تظل توقعات سعر الدولار مرهونة بعدة عوامل داخلية وخارجية، من بينها السياسات النقدية العالمية، وحركة التجارة الدولية، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي وحجم الاحتياطي النقدي.

ومن المتوقع أن يستمر الدولار في التحرك داخل نطاقات محدودة خلال الفترة الحالية، ما لم تحدث تغييرات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية العالمية أو المحلية، وهو ما يجعل حالة الاستقرار الحالية مرشحة للاستمرار على المدى القريب.