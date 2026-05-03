الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

وزير الأوقاف: بناء الوعي الوطني مسئولية مشتركة بين المؤسسات الدينية والتعليمية

محمد شحتة

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات الندوة التثقيفية التي أقيمت تحت عنوان: «قيم الوسطية والانتماء الوطني لدى شباب الجامعة»، بقاعة المؤتمرات بمركز المعلومات بالجامعة، وذلك في إطار احتفالات جامعة المنوفية بعيدها الخمسين.

واستقبل رئيس الجامعة وزير الأوقاف بمقر رئاسة الجامعة في مستهل زيارته، مرحبًا به في رحاب جامعة المنوفية، ومثمنًا مشاركته في احتفالات الجامعة بعيدها الخمسين.

بدأت فعاليات الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطبيب محمد سامي محفوظ - أحد نجوم «دولة التلاوة»، ثم ألقى الأستاذ الدكتور حسن خطاب كلمة ترحيبية رحّب فيها بالحضور، مثمنًا مشاركة وزير الأوقاف في هذا الحدث العلمي.

ورحّب رئيس الجامعة بالحضور، معربًا عن تقديره لتلبية الدعوة، ومؤكدًا أن الوعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، والطريق الأول لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة، مشيرًا إلى أن الجامعات تضطلع بدور محوري في ترسيخ مفاهيم الوسطية والانتماء الوطني لدى الشباب، وبناء الشخصية القادرة على خدمة المجتمع، وغرس قيم الولاء والانتماء؛ بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على مواجهة التحديات، والمشاركة في مسيرة البناء والتنمية. وفي ختام كلمته، دعا الله أن يحفظ مصر وشعبها وشبابها.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتواجد بين أبناء جامعة المنوفية، موجّهًا الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات العلمية والدعوية؛ بما يسهم في بناء وعي الشباب، وترسيخ القيم الوطنية.

وأكد الوزير أن بناء الوعي الوطني مسئولية مشتركة بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وأن ترسيخ قيم الانتماء والوسطية لدى الشباب يمثل ضرورة وطنية في ظل التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.

مفهوم الانتماء والوسطية

وتناول خلال كلمته مفهوم الانتماء والوسطية من خلال قراءة تحليلية لتاريخ العمارة الإسلامية، مستشهدًا بمسجد السلطان حسن بالقاهرة، الذي وصفه عدد من العلماء بأنه «الهرم الرابع» في العمارة الإسلامية؛ لما يتميز به من تفرد هندسي ومعماري، موضحًا أن العمارة الإسلامية لم تكن مجرد بناء مادي، وإنما جسّدت منظومة متكاملة من القيم الحضارية والإنسانية التي تعكس معاني الإتقان والانتماء والاستدامة ووحدة الأجيال.

وأشار إلى دلالات اختيار المسجد ضمن برنامج زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى القاهرة عام ٢٠٠٩م، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس رمزية عميقة لمعاني الوسطية والهوية الحضارية المصرية. كما تناول ما أورده عدد من الباحثين في العمارة الإسلامية، ومنهم كريزويل، حول الخصائص الفريدة للمسجد، مشيرًا إلى أن البناء المتقن يجسد قيم الثقة والإخلاص والعمل الجاد، وهي القيم التي ينبغي أن يتحلى بها الشباب في بناء الوطن وربط هذه القيم بتجارب وطنية معاصرة، مشيرًا إلى أهمية البناء القائم على التخطيط والعلم والإخلاص في مواجهة التحديات، واستلهام النماذج الوطنية الملهمة في العمل والإنجاز؛ بما يعزز قدرة الشباب على الإسهام الفاعل في خدمة وطنهم والحفاظ على هويته الحضارية.

وفي ختام الندوة، أهدى رئيس الجامعة درع جامعة المنوفية إلى وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة، وإسهاماته في نشر الفكر الوسطي.

و اتسمت الندوة بأسلوب حواري تفاعلي؛ حيث شهدت نقاشات ثرية بين الوزير والطلاب، الذين تفاعلوا مع محاور الندوة، ورددوا عددًا من القيم والمعاني التي تعزز مفاهيم الوسطية والانتماء الوطني، في أجواء عكست وعي الشباب المصري وحرصه على البناء والتنمية.

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

