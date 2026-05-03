منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

تترقب الجماهير المصرية الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية لمنتخب مصر لخوض بطولة كأس العالم 2026

وعلم صدي البلد من أحد المصادر المطلعة داخل الجهاز الوطني بقيادة حسام حسن عن استبعاد بعض اللاعبين من نادي الاهلي والزمالك وبيراميدز

وقرر حسام حسن استبعاد من قائمة الفراعنة الكبار كل من محمد إسماعيل والحارس محمد صبحي من الزمالك، وأحمد عيد وطاهر محمد طاهر وياسين مرعي ومروان عثمان وعمرو الجزار وأحمد رمضان بيكهام من الأهلي.

وتأكد غياب ثنائي بيراميدز محمد حمدي لاعب بيراميدز، الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، بجانب زميله في الفريق مصطفى فتحي