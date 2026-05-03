القبض على مشاركين في نشاط تنظيمي غير قانوني لجماعة الإخوان في الأردن

قالت ربا أغا، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمّان، إن السلطات والأجهزة الأمنية الأردنية أوقفت مجموعة من المشاركين في فعالية غير قانونية بمدينة العقبة، مشيرة إلى ارتباطهم المباشر بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع عُقد بتكليف من أشخاص كانوا يتبوؤون مواقع متقدمة داخل الجماعة في الأردن، فيما تواصل الأجهزة الأمنية المختصة تعقّب المنظمين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضافت أن وزارة الداخلية الأردنية أكدت أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة بشكل كامل في البلاد، وأن أي نشاط أو فعالية أو اجتماع تابع لها؛ يُعد مخالفًا للقانون، وسيُواجه بتطبيق صارم دون استثناء.

ولفتت إلى أن عمّان تبعث برسالة حاسمة مفادها عدم السماح بأي نشاط خارج إطار القانون، وعدم وجود مساحة لأي تنظيم أو حزب محظور، مع التأكيد في الوقت ذاته على بقاء العمل السياسي متاحًا أمام الأحزاب المرخصة التي تعمل ضمن القنوات الرسمية.