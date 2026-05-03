تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك، بقيمة تراوحت بين قرشين و25 قرشًا، وذلك مع ختام تعاملات اليوم الأحد 3 مايو 2026، مقارنة بختام تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.





لماذا انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك؟

جاء انخفاض الدولار كأول رد فعل في الأسواق بعد إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بانتهاء الحرب على إيران، مما انعكس بشكل إيجابي على حالة الأسواق وأحدث حالة من الاطمئنان والهدوء النسبي، وهو ما ساهم في تراجع الإقبال على شراء العملة الخضراء كملاذ آمن.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنوك التي تراجع فيها السعر 10 قروش

سجلت مجموعة من البنوك الكبرى تراجعًا بقيمة 10 قروش لكل من سعري الشراء والبيع، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع

سعر الدولار في بنك مصر: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع

بنك القاهرة: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع

بنك البركة: 53.45 جنيه شراء، 53.55 جنيه بيع

بنك قطر الوطني: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع



بنك تراجع فيه السعر 8 قروش

البنك التجاري الدولي CIB: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 53.47 جنيه شراء، 53.57 جنيه بيع

بنك تراجع فيه السعر قرشين

بنك قناة السويس: 53.52 جنيه شراء، 53.62 جنيه بيع

أكبر تراجع (25 قرشًا)

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.59 جنيه شراء، 53.69 جنيه بيع

يُلاحظ من البيانات أن معظم البنوك التي شهدت تراجعًا في سعر الدولار استقرت عند نطاق سعري متقارب يتراوح بين 53.45 و53.59 جنيه للشراء، وبين 53.55 و53.69 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المصرفي إلى جانب التراجع الملحوظ.

كما يشير اتساع نطاق التراجع ليصل إلى 25 قرشًا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى وجود تباعد في سياسات التسعير بين البنوك، وإن ظل الفارق العام محدودًا مقارنة بفترات سابقة من التقلب الحاد.

ارتفاع الاحتياطي النقدي رغم صعود الدولار

ودعم انخفاض الدولار إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 52.746 مليار دولار في فبراير، بزيادة بلغت 85 مليون دولار.

ويُعد هذا المستوى الأعلى في تاريخ الاحتياطي النقدي لمصر، وهو ما يشير إلى تحسن في قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي، رغم التحركات الحالية في سعر الدولار.



تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2025/2026 بنسبة 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير وحده بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في يناير من العام الماضي.

وتُعد هذه التحويلات من أبرز مصادر النقد الأجنبي التي تساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على إدارة سوق الصرف