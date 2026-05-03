الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن.. عيار 21 بـ 6930 جنيها

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

استقرت أسعار الذهب اليوم، بالتزامن مع العطلة الرسيمة للبورصة العالمية، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 6950 جنيها للجرام.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 3 مايو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7955 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7895 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6960 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6910 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5965 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5925 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4640  جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4605 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55,680  ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.280 ألف جنيه. 

سعر الذهب في مصر

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 247405 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 245630 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4613 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
