440 جنيها.. هبوط سعر الجنيه الذهب في مصر

هبطت أسعار الذهب في مصر بنحو 440 جنيها حيث سجل 55600 مقارنة بـ 55120 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة باستمرار التوترات الجيو سياسية.

وسجل سعر الذهب عالميا 4613 بعد أن كان قد هبط إلى 4510 دولارات، مقارنة بـ 4696 دولارا سعر افتتاح الأسبوع الماضي.

وفي مصر، شهد سعر الذهب تقلبات محدودة حيث تحرك الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا بين 6900 و 7000 للجرام الواحد.

وفي النهاية اختتم تعامله على تراجع سجل سعر الذهب عيار 21 الآن 6950 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4613 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5906 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6950 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7943 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب مسجلا 55600 جنيه.