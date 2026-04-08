بعد وقف الحرب.. الجنيه المصري يصعد أكثر من 2% أمام الدولار الأمريكي بالبنوك

تراجعت أسعار الدولار اليوم الاربعاء 8-4-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر عقب اعلان الهدنة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران.

واسترد الجنيه المصري أكثر من 2% من قيمته أمام الدولار الأمريكي بالبنوك بعد وقف الحرب.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 53.36 جنيه للشراء و53.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 53.27 جنيه للشراء و 53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 53.26 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 53.25 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 53.25 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك فيصل 53.25 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 53.25 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي 53.25 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.