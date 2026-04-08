مصر مش بتحب الشو وبتشتغل.. تعليق قوي من أحمد موسى على هدنة إيران وأمريكا

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف إيران لمدة أسبوعين.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير الخارجية اجرى اتصال هاتفي امس مع وزير خارجية باكستان وبعد هذا الاتصال بنصف ساعة اعلن ترامب الموافقة على هدنة لمدة أسبوعين".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :"الدولة المصرية لما بتتحرك مش بتتكلم كتير لكن بتشتغل كتير".



ولفت الإعلامي احمد موسى :"مصر مش بتحب الشو الاعلامي لكنها بتشتغل".



وتابع الإعلامي احمد موسى :" الرئيس السيسي شغال منذ بداية الحرب الإيرانية وفي رمضان احرى جولة خليجية في عز الحرب لتقديم الدعم للأشقاء العرب".

