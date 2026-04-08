أحمد موسى يطالب بإنقاذ لبنان: عدوان دموي وسقوط مئات الضحايا

طالب الإعلام احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي إنقاذ لبنان في جراء العدوان الذي يحدث فيها.

وكتب موسي من خلال حسابه فيس بوك :٠ ‏إنقذوا لبنان.



‏لبنان يا لبنان

‏تطورات خطيرة تحدث الآن عدوان إرهابى صهيونى يستهدف أنحاء مختلفة فى لبنان وسقوط مئات الضحايا والمصابين جراء العدوان على المناطق السكنية والأحياء .

‏….وزير الصحة اللبنانى يؤكد أن المستشفيات مكتظة بالضحايا والمصابين .

‏مطلوب إنقاذ الشعب اللبنانى الذى يدفع الثمن.

أفادت مصادر طبية لبنانية بأن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على لبنان وصلت حتى الآن إلى 200 ضحية مابين قتيل وجريح.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن المستشفيات في البلاد باتت مكتظة بالضحايا ، مشيرا إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جرّاء العدوان الإسرائيليّ.

كما وجهت المستشفيات اللبنانية نداء طوارئ للتبرع بالدم نتيجة أعداد الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين.

من جانبه ؛ صرح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة قائلا : الوضع مأساوي وهناك عدد كبير من الشهداء تحت الركام وهناك أبنية بكاملها سقطت.