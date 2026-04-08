عدوان إسرائيلي على لبنان.. مئات الشهداء والجرحى والمستشفيات تستغيث

أكدت وزارة الصحة اللبناني أن المستشفيات في البلاد باتت مكتظة بالضحايا ، مشيرا إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى في مختلف أنحاء لبنان جرّاء العدوان الإسرائيليّ.

كما وجهت المستشفيات اللبنانية نداء طوارئ للتبرع بالدم نتيجة أعداد الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين.

من جانبه ؛ صرح الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة قائلا : الوضع مأساوي وهناك عدد كبير من الشهداء تحت الركام وهناك أبنية بكاملها سقطت.



وأضاف جورج كتانة : نخلي المرضى من مستشفيات بيروت إلى مستشفيات خارج العاصمة لاستقبال الجرحى والمصابين من الغارات وكلّ مراكزنا تعمل على الأرض.

وأفادت تقارير لبنانية ؛ بأن الاحتلال اعتدى بأحزمة نارية على ضاحية بيروت الجنوبية شملت أحياء بئر حسن وحارة حريك والشياح وحي السلم والرحاب.

وأشارت كذلك إلى أن الاحتلال يرتكب مجزرة في بلدة كيفون قضاء جبل لبنان.