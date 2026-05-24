أفشة: تجربة الاتحاد السكندري كانت صعبة وحققت الهدف

تحدّث محمد مجدي أفشة عن تجربته مع الاتحاد السكندري خلال فترة إعارته، مؤكدًا أن الأشهر الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة مع الضغوط الكبيرة التي عاشها الفريق منذ شهر يناير الماضي.

وأوضح أفشة، خلال ظهوره في برنامج “الناظر” مع الإعلامي أحمد شوبير، أن الفريق كان يمر بظروف صعبة سواء على مستوى النتائج أو الحالة الفنية، لكن الجميع داخل النادي تمسك بالأمل حتى النهاية، وهو ما ساهم في تحقيق الهدف الأساسي بالبقاء في الدوري الممتاز.

وأضاف أن الفترة التي قضاها داخل الاتحاد السكندري منحته خبرات مختلفة، خاصة في ظل اللعب تحت ضغط الجماهير والرغبة في إنقاذ الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا للخروج من الأزمة.

أفشة يعلن عودته إلى الأهلي

وأكد أفشة أن إعارته انتهت بشكل رسمي عقب مباراة اليوم، وأنه سيعود مباشرة إلى الأهلي من جديد، مشددًا على أنه لا يفكر في الرحيل مرة أخرى عن القلعة الحمراء.

وقال اللاعب إن الأهلي يمثل له الكثير، وإن اللعب بقميصه مختلف عن أي تجربة أخرى، مضيفًا: “اللي ملعبش للأهلي ملعبش كورة”، في إشارة إلى حجم الضغوط والطموحات داخل النادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا.

رسالة خاصة لجماهير الأهلي

ووجّه أفشة رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا اشتياقه الكبير للهتافات الشهيرة التي ارتبطت باسمه، خاصة هتاف “الولا ولا أهو.. صاحب القاضية أهو”، والذي ظل يرافقه بعد هدفه التاريخي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما حرص على طمأنة جماهير الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة سريعًا إلى مستواه الطبيعي والمنافسة بقوة على جميع البطولات، مشيرًا إلى أن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية المنتظرة منهم خلال الفترة المقبلة