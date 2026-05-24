ريعو: سعيد ببقاء الاتحاد في الدوري.. وأفشة سيعود للأهلي

أعرب محمد ريعو، لاعب الاتحاد السكندري السابق، عن سعادته الكبيرة ببقاء فريق الاتحاد في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال ريعو خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا سعيد جدًا ببقاء الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز هذا الموسم، الفريق استحق البقاء بعد مجهود كبير من الجميع».

وأضاف: «محمد مجدي أفشة ومحمود علاء كان لهما دور مؤثر جدًا مع الفريق، خبراتهما صنعت فارقًا كبيرًا وساهمت بشكل واضح في ضمان البقاء».

وأِشار ريعو إلى أن محمد أفشة سيعود إلى النادي الأهلي بعد انتهاء فترة إعارته مع الاتحاد السكندري، وهو لاعب مهم ومؤثر في أي فريق.

كما طالب ريعو، إدارة نادي الاتحاد بالإبقاء على الجهاز الفني الحالي بقيادة ميلود حمدي، بعدما نجح في مهمته وحقق الهدف الأساسي وهو بقاء الفريق في الدوري.

وأتم ريعو أن الزمالك قدم موسمًا قويًا ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة، وكان لعبد الله السعيد دور مهم في هذا الإنجاز.