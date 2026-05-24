أُصيب 7 أشخاص ولقي شخصان مصرعهما، مساء اليوم، في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج، بينما جرى إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.



وأسفر الحادث عن وفاة كل من حسن إبراهيم عبد الفتاح، ومحمد مصطفى مصطفى أحمد، فيما ضمت قائمة المصابين: طارق منصور صديق سليمان، آيات حلمي عبد الحق، زينب عبد الهادي الديب، فوزية محمود إبراهيم، هبة صلاح السيد، طارق كمال مصطفى، وفاطمة خلف بكري.

ننشر أسماء المصابين والمتوفين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي ببورسعيد

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق القابوطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى الزهور، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية والوقوف على ملابسات الحادث.