قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفشة: تجربة الاتحاد السكندري كانت صعبة وحققت الهدف
سعر الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 أمام الجنيه المصري
هاني حتحوت: «بيزيرا» يرغب في الاستمرار مع الزمالك رغم العروض الخارجية
مع الاحتفال بيوم إفريقيا.. جامعة القاهرة تُطلق العدد الأول من مجلتها الدولية المحكمة «روافد أفريقية»
موعد صلاة عيد الأضحى 2026 في القاهرة والمحافظات
ثروت الزيني: أسعار الدواجن والبيض تراجعت بنسبة 25% لهذا السبب
نقابة الإعلاميين تستدعي ريهام سعيد ومعد برنامج «صبايا الخير» للتحقيق
عمرو أديب يحتفل بتتويج الزمالك بالدوري.. ويستضيف لاعبيه الاثنين المقبل
«ترامب»: الاتفاق مع إيران صار شبه مكتمل ونهائي
30 مصابًا فى حادث تصادم أتوبيسين للركاب بطريق أبوسمبل بأسوان
كواليس أزمة توروب مع الأهلي .. وسبب بقاء وكيله في القاهرة
حادث تصادم بين أتوبيسين للركاب بطريق أبو سمبل البرى جنوب أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مع الاحتفال بيوم إفريقيا.. جامعة القاهرة تُطلق العدد الأول من مجلتها الدولية المحكمة «روافد أفريقية»

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الفقي

تزامنًا مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار الدور العلمي والثقافي لجامعة القاهرة، وتعزيزًا لرسالتها الأكاديمية في دعم الدراسات الإفريقية وبناء جسور المعرفة والحوار بين شعوب القارة، أعلنت جامعة القاهرة إطلاق العدد الأول من مجلتها الدولية المحكمة «African Tributes – روافد أفريقية»، الصادرة عن كلية الدراسات الإفريقية العليا، برئاسة مجلس إدارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة تحرير الدكتور عطية محمود طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ونائب رئيس مجلس إدارة المجلة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن إطلاق المجلة يمثل إضافة نوعية لدور جامعة القاهرة في دعم التوجه الإفريقي للدولة المصرية، وترسيخ مكانة الجامعة باعتبارها منصة للمعرفة والحوار العلمي والدبلوماسية الأكاديمية، مشيرًا إلى أن المجلة تأتي في توقيت مهم يتواكب مع الحراك الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الإفريقية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده من تعزيز لمسارات التعاون والتكامل والانفتاح على القارة الإفريقية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المجلة تنطلق من رؤية تؤمن بأن إفريقيا ليست مجرد موضوع للدراسة، بل مصير مشترك، وأن مؤسسات التعليم العالي تمتلك دورًا محوريًا في دعم التقارب الفكري والثقافي والعلمي بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا الإصدار إلى تقديم إنتاج معرفي رصين ومتعدد التخصصات، يربط بين العلوم السياسية والاقتصادية والتاريخية والقانونية والبيئية والتنموية، ويفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين والمفكرين من داخل القارة الإفريقية وخارجها لتقديم رؤى علمية تسهم في فهم التحولات التي تشهدها إفريقيا، ودعم الحوار المعرفي حول قضاياها الاستراتيجية ومساراتها التنموية.

ويأتي العدد الأول للمجلة تحت شعار «Africa as Destiny – إفريقيا بوصفها مصيرًا مشتركًا»، ويضم مجموعة من الدراسات والتحليلات العلمية التي تتناول العلاقات المصرية الإفريقية، وقضايا التنمية والتكامل الإقليمي، والرؤى السياسية والثقافية، ودور مصر في دعم القارة، إلى جانب موضوعات ترتبط بالاقتصاد واللغات الإفريقية والثروات الطبيعية والتحديات التنموية والتحولات الإقليمية التي تشهدها إفريقيا.

كما يتناول العدد الأول عددًا من الملفات المهمة، من بينها الرؤية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الإفريقية، ومسار العلاقات المصرية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، ودور مصر في دعم الأمن والسلم بالقارة، والقوة الناعمة المصرية في إفريقيا، إلى جانب دراسات تتناول الثروات المعدنية الإفريقية، واللغات الإفريقية ورأس المال البشري، والملامح الاقتصادية للقارة في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة.

وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والمتخصصة، بما يعكس حرص جامعة القاهرة على تقديم إصدار علمي دولي رصين يلتزم بمعايير التحكيم العلمي، ويسهم في تعزيز الحضور المعرفي المصري والإفريقي، ويدعم بناء شراكات فكرية وعلمية ممتدة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل القارة وخارجها.

وتؤكد جامعة القاهرة أن إطلاق مجلة «African Tributes – روافد أفريقية» يمثل امتدادًا لدورها التاريخي والريادي في دعم القضايا الإفريقية، وتجسيدًا لإيمانها بأن المعرفة والبحث العلمي والحوار الأكاديمي تمثل الركائز الأساسية لبناء مستقبل قائم على الشراكة والتنمية المستدامة والتكامل بين شعوب القارة الإفريقية، بما يتسق مع مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويعزز مكانة مصر كشريك فاعل في دعم التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للقارة الإفريقية.

يمكن الاطلاع على مجلة «African Tributes – روافد أفريقية» من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1qUQsWwgCmQNOMlKJ0_YRJB8dfpqRs1WZ/view?usp=drivesdk

يوم إفريقيا جامعة القاهرة الدور العلمي والثقافي الدور العلمي والثقافي شعوب القارة روافد أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات والتنفيذ خلال ساعات

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2026 |ظهرت الآن في بعض المدارس

ترشيحاتنا

رئيس جهاز الملكية الفكرية

الملكية الفكرية : نحن لا نمنح صكنا واعترافنا إلا للجهد البشري

أحمد موسى

نقل الباعة الجائلين.. محافظ القاهرة: دراسة كيفية الاستفادة من حديقة الأزبكية ثقافيا وفنيا

عمرو اديب

عمرو أديب يعلق على مناقشة المصريين مشروع المونوريل

بالصور

فستان لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

أكلة اقتصادية قبل العيد .. طريقة عمل كفتة الباذنجان بالدمعة | من غير لحمة

كفتة البذنجان
كفتة البذنجان
كفتة البذنجان

عودة حلزونة فرنسا.. سيتروين تعيد إحياء 2CV الكلاسيكية ‏بنسخة كهربائية اقتصادية

2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية
2CV الكلاسيكية

طريقة تحضير معمول التمر الهش.. حلوى العيد الأكثر شهرة

طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش
طريقة عمل معمول التمر الهش

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد