مع الاحتفال بيوم إفريقيا.. جامعة القاهرة تُطلق العدد الأول من مجلتها الدولية المحكمة «روافد أفريقية»

تزامنًا مع الاحتفال بيوم إفريقيا، وفي إطار الدور العلمي والثقافي لجامعة القاهرة، وتعزيزًا لرسالتها الأكاديمية في دعم الدراسات الإفريقية وبناء جسور المعرفة والحوار بين شعوب القارة، أعلنت جامعة القاهرة إطلاق العدد الأول من مجلتها الدولية المحكمة «African Tributes – روافد أفريقية»، الصادرة عن كلية الدراسات الإفريقية العليا، برئاسة مجلس إدارة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة تحرير الدكتور عطية محمود طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ونائب رئيس مجلس إدارة المجلة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن إطلاق المجلة يمثل إضافة نوعية لدور جامعة القاهرة في دعم التوجه الإفريقي للدولة المصرية، وترسيخ مكانة الجامعة باعتبارها منصة للمعرفة والحوار العلمي والدبلوماسية الأكاديمية، مشيرًا إلى أن المجلة تأتي في توقيت مهم يتواكب مع الحراك الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الإفريقية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تشهده من تعزيز لمسارات التعاون والتكامل والانفتاح على القارة الإفريقية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن المجلة تنطلق من رؤية تؤمن بأن إفريقيا ليست مجرد موضوع للدراسة، بل مصير مشترك، وأن مؤسسات التعليم العالي تمتلك دورًا محوريًا في دعم التقارب الفكري والثقافي والعلمي بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذا الإصدار إلى تقديم إنتاج معرفي رصين ومتعدد التخصصات، يربط بين العلوم السياسية والاقتصادية والتاريخية والقانونية والبيئية والتنموية، ويفتح المجال أمام الباحثين والأكاديميين والمفكرين من داخل القارة الإفريقية وخارجها لتقديم رؤى علمية تسهم في فهم التحولات التي تشهدها إفريقيا، ودعم الحوار المعرفي حول قضاياها الاستراتيجية ومساراتها التنموية.

ويأتي العدد الأول للمجلة تحت شعار «Africa as Destiny – إفريقيا بوصفها مصيرًا مشتركًا»، ويضم مجموعة من الدراسات والتحليلات العلمية التي تتناول العلاقات المصرية الإفريقية، وقضايا التنمية والتكامل الإقليمي، والرؤى السياسية والثقافية، ودور مصر في دعم القارة، إلى جانب موضوعات ترتبط بالاقتصاد واللغات الإفريقية والثروات الطبيعية والتحديات التنموية والتحولات الإقليمية التي تشهدها إفريقيا.

كما يتناول العدد الأول عددًا من الملفات المهمة، من بينها الرؤية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الإفريقية، ومسار العلاقات المصرية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، ودور مصر في دعم الأمن والسلم بالقارة، والقوة الناعمة المصرية في إفريقيا، إلى جانب دراسات تتناول الثروات المعدنية الإفريقية، واللغات الإفريقية ورأس المال البشري، والملامح الاقتصادية للقارة في ضوء المتغيرات الدولية الراهنة.

وتضم هيئة تحرير المجلة نخبة من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والمتخصصة، بما يعكس حرص جامعة القاهرة على تقديم إصدار علمي دولي رصين يلتزم بمعايير التحكيم العلمي، ويسهم في تعزيز الحضور المعرفي المصري والإفريقي، ويدعم بناء شراكات فكرية وعلمية ممتدة مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل القارة وخارجها.

وتؤكد جامعة القاهرة أن إطلاق مجلة «African Tributes – روافد أفريقية» يمثل امتدادًا لدورها التاريخي والريادي في دعم القضايا الإفريقية، وتجسيدًا لإيمانها بأن المعرفة والبحث العلمي والحوار الأكاديمي تمثل الركائز الأساسية لبناء مستقبل قائم على الشراكة والتنمية المستدامة والتكامل بين شعوب القارة الإفريقية، بما يتسق مع مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويعزز مكانة مصر كشريك فاعل في دعم التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للقارة الإفريقية.

يمكن الاطلاع على مجلة «African Tributes – روافد أفريقية» من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1qUQsWwgCmQNOMlKJ0_YRJB8dfpqRs1WZ/view?usp=drivesdk