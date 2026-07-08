مواعيد مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

تنطلق غدًا الخميس، مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد تأهل 8 منتخبات إلى هذا الدور من المونديال التي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك على الترتيب.

ويبدأ منتخب المغرب، ممثل العرب وأفريقيا مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة منتخب فرنسا في قمة منتظرة على ملعب "جيليت"، في مدينة فوكسبره بأمريكا.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026

المغرب × فرنسا الخميس 9 يوليو – الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة

إسبانيا × بلجيكا الجمعة 10 يوليو – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

النرويج × إنجلترا السبت 11 يوليو – الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الأرجنتين × سويسرا الأحد 12 يوليو – الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.