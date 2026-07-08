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أحدث لقطات جوية لأعمال مشروع مترو الإسكندرية.. وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحدث لقطات جوية لأعمال مشروع مترو الإسكندرية.. وموعد انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى

مشروع مترو الإسكندرية
مشروع مترو الإسكندرية
حسام الفقي

كشفت أحدث اللقطات الجوية التى نشرتها وزارة النقل عن آخر مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، والتى أظهرت تقدمًا ملحوظًا فى أعمال الإنشاءات على طول مسار المشروع بالتزامن مع استمرار العمل فى مختلف مواقع التنفيذ.

 يعتبر مترو الإسكندرية أحد أهم مشروعات النقل الحضري بمحافظة الإسكندرية والذي يمتد بطول 108 كم وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل .
 

مشروع مترو الإسكندرية
مشروع مترو الإسكندرية

 تمتد المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 22 كم وتتضمن مساراً  سطحيًا من محطة مصر حتى ما قبل الظاهرية بطول 6.5 كم ثم مسارًا علويًا حتى أبو قير بطول15.5 كم ، وجارى دراسة تنفيذ إمتداد للمرحلة بطول 2.5 كم للربط مع الخط الرابع من شبكة القطار السريع (بورسعيد – أبو قير) بمحطة أبو قير الحديدة.


تضم المرحلة الأولى 20 محطة و21 قطارًا بإجمالي 189 عربة تُصنع بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).
 

ستمتد المرحلة الثانية منه والجارى دراستها من الظاهرية حتى "الكيلو 21" بالعجمي بطول 31 كم وعدد 21 محطة مع إمكانية تنفيذ وصلة مستقبلية بطول 5 كم للربط مع الخط الأول من القطار السريع بمحطة الاسكندرية.
 

ستمتد المرحلة الثالثة منه والجارى دراستها من "الكيلو 21" حتى مطار برج العرب بطول 48 كم وعدد 21 محطة.


سيسهم المشروع في تحقيق الربط المباشر بين مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب ، كما سيتكامل مع وسائل النقل الجماعي المختلفة منها:


- خط سكك حديد (القاهرة/ الإسكندرية) بمحطتي مصر وسيدي جابر 
- ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا 
- خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة
 

سيسهم المشروع في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والضوضاء والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين إلى جانب تقليل الاختناقات المرورية
 

يعزز المشروع الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكبًا/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه
 

ويسهم في تقليص زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة مع رفع سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلى 100 كم/ ساعة وخفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف

وزارة النقل مشروع مترو الإسكندرية مترو الإسكندرية الإنشاءات أحدث اللقطات الجوية

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