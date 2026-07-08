مسئول أمريكي: الهجمات الأخيرة على إيران أقوى بأربعة أو خمسة أضعاف من سابقتها قبل 10 أيام

قال مسؤول أمريكي إن الضربات الأمريكية التي نُفذت الليلة الماضية ضد إيران كانت أكبر بأربع أو خمس مرات من حيث النطاق والقوة من الضربات السابقة التي وقعت قبل عشرة أيام.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن المسؤول القول إن الأهداف شملت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وأنظمة المراقبة الساحلية، وصواريخ أرض-جو، ومواقع إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن، ومواقع إطلاق طائرات مسيّرة، ومرافق موانئ.

كما نسب الموقع لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية القول إن دويّ انفجارات سُمع في مدينتي بندر عباس وسيريك الساحليتين، وكذلك في جزيرة قشم.