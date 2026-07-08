سنتكوم تعلن إتمام جولة جديدة من الضربات على إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إتمام جولة جديدة من الضربات على إيران، وأنها استهدفت أكثر من 80 هدفًا خلال هجماتها الأخيرة.

إلى جانب شنّ موجة جديدة من الضربات على إيران، ألغت واشنطن أيضًا ترخيصًا يسمح للبلاد ببيع النفط ، بعد إصابة ثلاث ناقلات نفط بقذائف في مضيق هرمز.

وجاء في بيان للجيش الأمريكي: "ضربت القوات الأمريكية أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، وشبكات القيادة والسيطرة، ومواقع الرادار الساحلية، وقدرات الصواريخ المضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقًا صغيرًا تابعًا للحرس الثوري في مضيق هرمز ومحيطه، بهدف تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية المتدفقة عبر الممر التجاري الدولي".

وأضاف البيان: "تبقى قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لمحاسبة إيران في حال عدم الالتزام بالاتفاق أو عدم تنفيذه".

وأعلنت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، أن القوات المسلحة الإيرانية سترد "بقوة ساحقة"، متهمةً واشنطن بما وصفته "بالعدوان السافر"، ومحذرةً في الوقت نفسه من أن طهران لن تسمح بتدخل الولايات المتحدة في إدارة مضيق هرمز.

ولا يزال وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية هشًا.

بدأت الحرب عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في 28 فبراير، وردت إيران بشن غارات على إسرائيل .

وأسفرت الغارات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة الأسواق العالمية.