رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أمام جهات التحقيق الأمريكية بتهمة غسيل أموال

كشف تقرير إسباني على فتح تحقيق مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في تهمة “غسيل الأموال” بعد تحويلات تجاوزت الـ300 مليون دولار خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن التحقيقات بدأت مع رئيس الاتحاد الأرجنتني بسبب المعاملات المالية للاتحاد مع إحدى الشركات

وبدأت جلسات استماع من مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات لمعرفة بعض العمليات المالية التي أجرها الاتحاد الأرجنتيني داخل أمريكا.

ويستهدف المحققون فهم طبيعة عمل الاتحاد الأرجنتيني وسبب تحويلات مبالغ مالية تجاوزت الـ 300 مليون جنيه عبر النظام المالي الأمريكي خوفا من أن تكون تلك العمليات تشكل جرائم.

وأوضحت الصحيفة لإسبانية أن مكتب التحقيقات عقد اجتماعا عبر منصة زوم مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لدراسة الموقف ومعرفة تفاصيل التحويلات التي قد تكون أحدى جرائم غسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي.