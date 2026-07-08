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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هنيدي للاعبي منتخب مصر: شرفتونا قدام العالم كله

محمد هنيدي
محمد هنيدي
ميرنا محمود

حرص الفنان محمد هنيدي  على دعم المنتخب المصري، بعد وداع منافسات كأس العالم 2026 إثر الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في دور الـ16.

و كتب محمد هنيدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مبروك لمصر، على أداء تاريخي وأداء بطولي من كل لاعب، شرفتونا قدام العالم كله، ومصر والعرب فخورين بيكم يا ولاد مصر.

يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

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