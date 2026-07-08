من أجل الشهرة والمال.. اعتراف صانعة محتوى بتهمة نشر الفسق والفجور بأكتوبر

اعترفت صانعة محتوى في تحقيقات النيابة العامة في أكتوبر، بتفاصيل مثيرة في واقعة ضبطها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.

وقالت المتهمة خلال التحقيق معها، أنها لجأت إلى تصوير فيديوهات وإثارة الغرائز من أجل تحقيق أرباح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واكدت المتهمة في تحقيقات النيابة، أنه اعتادت تصوير عدة فيديوهات في الفترة الأخيرة وتصوير مناطق حساسة من أجل تحقيق التفاعل مع الفيديوهات ومواصلة التفاعل لجني الأرباح.

وفي نهاية التحقيقات أصدر النيابة العامة قرر بحبس المتهمة لقيامها بنشر فيديوهات خادشة في أكتوبر، وتحفظت جهات التحقيق على الهاتف الخاص بالمتهمة لفحص الفيديوهات .

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة رابع أكتوبر بالجيزة ، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.