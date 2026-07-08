برعاية التعليم العالي والخارجية والبيئة.. انطلاق البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ

افتتحت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بقيادة تشيتوسينوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ (COP31 Simulation Programme).

يُنظم البرنامج هذا العام تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة البيئة، بمشاركة نحو 300 طالب وطالبة من الجامعات المصرية ومختلف دول العالم.

وانطلقت المرحلة الأولى من البرنامج، المتمثلة في برنامج بناء القدرات، عبر الأنترنت وتستمر حتى 18 يوليو الجاري، لإعداد وتأهيل الشباب المشاركين من مصر ومختلف دول العالم، وذلك في إطار جهود الجامعة البريطانية في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في العمل المناخي وصناعة السياسات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد افتتاح البرنامج كلمة لكلًًا من الدكتورة سارة الخشن، مساعد رئيس الجامعة للتطوير الاستراتيجي والبيانات والرئيس المؤسس للبرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ورئيس برامج النمو الشامل والتحول الرقمي والدكتور نصرت دمير، أستاذ بجامعة أكدنيز في أنطاليا، الشريك الأكاديمي من جمهورية تركيا الدولة المنظمة لمؤتمر قمة المناخ هذا العام COP31.

بدورها، أكدت الدكتورة سارة الخشن، أن انعقاد البرنامج للعام الخامس على التوالي يعكس تطوره من مبادرة طلابية طموحة إلى منصة دولية رائدة لبناء قدرات الشباب في الدبلوماسية المناخية والبحث والسياسات العامة، مضيفة أن النسخة الحالية استقطبت نحو 2400 متقدم من 100 دولة و700 جامعة حول العالم، وتم التوسع في قبول المشاركين هذا العام ليصل العدد إلى نحو 300 طالب وطالبة، إيمانًا بدور البرنامج كمبادرة وطنية ودولية فريدة.

كما حرصت الجامعة على توسيع قاعدة المشاركين لتشمل مزيدًا من الطلاب المصريين والدوليين، خاصة من الدول الأكثر تأثرًا بتحديات تغير المناخ، موضحة أن البرنامج يقدم تجربة تعليمية وعملية متكاملة تجمع بين البحث التطبيقي، ومهارات التفاوض الدبلوماسي، والعمل الدولي، ودراسة آليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وملفات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي والتحول العادل.

وأوضحت الدكتورة "سارة "، أن البرنامج يقدم تجربة متكاملة تجمع بين المهارات العملية والبحثية وكذلك مهارات التفاوض الدبلوماسي والعمل الدولي. حيث يشارك الطلاب عبر مسارين بحثيين رئيسيين؛ أولهما مسار السياسات والدبلوماسية، الذي يركز على تحليل المواقف الوطنية وبيانات التفاوض، وثانيهما مسار الحلول المناخية التطبيقية، الذي يعنى بتطوير حلول عملية مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعرفة، ويختتم البرنامج بمحاكاة COP31 في القاهرة، حيث يقدم الطلاب مخرجاتهم البحثية ويسهمون في إعداد إعلان الشباب تمهيدًا لعرضه في مؤتمر COP31 بأنطاليا، بما يعزز حضور الشباب في العمل المناخي الدولي.

فيما أشارت الدكتورة عبير شقوير، إلى أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم يُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي في مسار العمل المناخي العالمي، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تفرضها قضية تغير المناخ على الأجيال الحالية والقادمة. وأضافت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يولي أهمية خاصة لمثل هذه المبادرات التي تتيح للشباب المصري والدولي فرصة التدريب والتفاعل مع عمليات صنع القرار والتفاوض البيئي.

كما لفتت إلى أن اجتماع شباب من خلفيات وثقافات متنوعة في برنامج واحد يفتح المجال أمام تبادل حقيقي للخبرات والرؤى حول قضايا المناخ بما يُثري فهمهم للتحديات البيئية من منظور عالمي متعدد الأبعاد، ويُعزز قدرتهم على العمل ضمن فرق دولية متنوعة مستقبلًا.

وأكدت الدكتورة "عبير"، أن ذلك يأتي انطلاقًا من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الشباب ليسوا فقط المستفيدين من العمل المناخي، بل شركاء أساسيون في صياغته وتنفيذه، معربة عن تقديرها للشراكة المستمرة مع الجامعة البريطانية في مصر، مشيرة إلى أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بدعم جيل من القادة الشباب القادرين على التأثير الإيجابي في القضايا البيئية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتضمن برنامج بناء القدرات سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين في مجالات تغير المناخ والاستدامة، والدبلوماسية البيئية، والتفاوض الدولي، بهدف تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم قضايا المناخ وآليات التفاوض متعددة الأطراف.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب في العمل المناخي، والدبلوماسية والتفاوض، وفض النزاعات، إلى جانب إعداد أوراق بحثية تحت إشراف أكاديمي متخصص، وفق أجندة بحثية تتسق مع الموضوعات المطروحة على أجندة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمقرر عقده بمدينة أنطاليا بجمهورية تركيا خلال شهر نوفمبر المقبل تمهيدا لمشاركة الطلاب في محاكاة المفاوضات الدولية الخاصة بالمؤتمر خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ والمقرر عقده بالجامعة البريطانية في شهر سبتمبر المقبل بما يسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على المساهمة بفاعلية في جهود العمل المناخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.