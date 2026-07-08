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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النرويج وأيسلندا يدعمان جرينلاند ويرفضان تصريحات ترامب

النرويج وأيسلندا يدعمان جرينلاند ويرفضان تصريحات ترامب
النرويج وأيسلندا يدعمان جرينلاند ويرفضان تصريحات ترامب
أ ش أ

أعرب رئيسا وزراء النرويج وأيسلندا عن دعمهما لجزيرة جرينلاند ورفضهما لتصريحات جديدة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على الجزيرة .

وقال رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستوره، في تصريحات على هامش قمة حلف الناتو في أنقرة ردا على سؤال حول رغبة ترامب في ضم جرينلاند: "أرفض هذا النوع من الخطاب، وهذا النوع من المزاعم".

وأضاف: "جرينلاند جزء من مملكة الدنمارك. الأمر متروك لشعبي جرينلاند والدنمارك ليقررا كيفية سير هذا التطور".

من جانبها أكدت رئيسة وزراء أيسلندا، كريسترون فروستادوتير، خلال تصريحات في أنقرة، أن شعب جرينلاند "لا يرغب في أن يكون جزءا من الولايات المتحدة"، وأن على حلفاء الناتو "التركيز على التهديد الروسي".

وقالت فروستادوتير: "جرينلاند ملك لشعب جرينلاند"، بحسب وكالة أنباء /أسوشيتد برس/.

وأضافت: "ما نحتاجه الآن هو الوحدة. لدينا تهديدات قادمة من خارج الحلف. أعني، روسيا هي أكبر تهديد عندما يتعلق الأمر بحلفاء الناتو هؤلاء. علينا أن نركز على أنفسنا وكيف نبقى متحدين".

كانت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، قد أكدت في وقت سابق لى هامش قمة الناتو، أن "جرينلاند ليست للبيع"، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدنمارك من جانب جميع الحلفاء في حلف الناتو.

جاء ذلك بعد أن قال ترامب عند بدء قمة الناتو أمس الثلاثاء إنه ​ينبغي أن تؤول السيطرة على جرينلاند ‌للولايات المتحدة لا إلى الدنمرك.

رئيسا وزراء النرويج وأيسلندا جزيرة جرينلاند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره قمة حلف الناتو في أنقرة

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