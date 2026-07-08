الفلبين تؤكد اتفاقا مع اليابان للحصول على 5 مدمرات من طراز "أبوكوما"

أكدت الفلبين واليابان اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق يقضي بنقل 5 مدمرات مرافقة من طراز "أبوكوما"، التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، إلى البحرية الفلبينية، في خطوة من المتوقع أن تعزز قدرات الأسطول الفلبيني، بالتزامن مع تعميق التعاون الأمني بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور، للصحفيين في مانيلا، إن الاتفاق "أنجز بالفعل"، ولم يتبق سوى استكمال بعض الإجراءات الإدارية، ومن المقرر تسليم السفن الخمس خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.

وفي حال اكتملت الصفقة وفق المخطط، فستكون أول عملية تنقل فيها اليابان سفنا قتالية سطحية متقاعدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى دولة أخرى، في إطار سياستها الجديدة الأكثر مرونة لنقل المعدات الدفاعية.

وكانت طوكيو ومانيلا قد شكلتا في وقت سابق فريق عمل مشتركا لبحث تفاصيل عملية النقل، عقب لقاء وزير الدفاع الفلبيني مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في مايو الماضي.

وتضم فئة "أبوكوما" 6 سفن دخلت الخدمة في قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية بين عامي 1989 و1993، وصممت أساسا لأغراض الدفاع الساحلي ومكافحة الغواصات.

وتبلغ الإزاحة القياسية لكل سفينة نحو ألفي طن، ويصل طولها إلى 109 أمتار، فيما تبلغ سرعتها القصوى نحو 27 عقدة بحرية.. وتضم منظومة تسليحها مدفعا رئيسيا من عيار 76 ملم من طراز OTO Melara، ومنظومة Phalanx للدفاع القريب، وصواريخ Harpoon المضادة للسفن، ومنصة إطلاق صواريخ ASROC المضادة للغواصات، إلى جانب طوربيدات خفيفة.

وتابع تيودورو أن القوات المسلحة الفلبينية ستجري تقييما للحالة الفنية للسفن لتحديد كيفية دمجها ضمن أسطول البحرية، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع تدرس أيضا إنشاء مرافق إضافية للرسو والصيانة لاستقبال القطع البحرية الجديدة.