خالد الغندور عن رفع حسام حسن علم فلسطين: مصر فازت بكأس الإنسانية والكرامة

أشاد الإعلامي خالد الغندور بالموقف الذي اتخذه المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن برفع علم فلسطين، مؤكدا أن قيمة المواقف الإنسانية قد تتجاوز نتائج المباريات.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: فرق كبير إنك تكسب وترفع كأس العالم، وفرق إنك تخسر وترفع كأس الإنسانية والكرامة.. ومصر فازت.



يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.