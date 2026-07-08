سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بمنتخب مصر: كسبتم احترام العالم

وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي رسالة دعم وإشادة إلى منتخب مصر، عقب انتهاء مشواره في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن الأداء الذي قدمه اللاعبون نال احترام العالم بأسره.

وقالت السفيرة في رسالتها: «أنا بحب أشكر المنتخب المصري على مجهوده في كأس العالم، أنتم كسبتوا احترام العالم كله، ودائمًا معاكم في كل البطولات الجاية».

وتأتي هذه الرسالة ضمن موجة واسعة من الإشادات المحلية والدولية التي حصدها المنتخب المصري بعد المستوى المميز الذي ظهر به خلال البطولة، رغم وداع المنافسات من دور الـ16 أمام منتخب الأرجنتين



يذكر أن منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا ونافسوا حتى الدقائق الأخيرة، لينهي المنتخب مشواره في البطولة وسط إشادة واسعة من الجماهير وعدد من نجوم الفن والإعلام.

