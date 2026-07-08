القس أندريه زكي: ما قدمه أبطال منتخب مصر يبقى صفحة مشرقة في تاريخ الرياضة

يتقدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بخالص التحية والتقدير إلى المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، على ما قدموه من أداء وطني مشرّف خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم FIFA 2026، مؤكدًا أن ما حققه المنتخب من إنجازات خلال البطولة سيظل محل فخر واعتزاز لكل المصريين.

وقال : " لقد قدم منتخب مصر نموذجًا مشرفًا في الانتماء وروح الفريق والإصرار، وأثبت أن المصريين قادرون على منافسة الكبار عندما تتوافر الإرادة والعمل والانضباط. وما تحقق في هذه البطولة سيظل علامة مضيئة في تاريخ الرياضة المصرية، ورسالة أمل لكل جيل جديد."

وتابع : "نتوجه بالشكر إلى كل لاعب، وإلى أفراد الجهازين الفني والإداري، وإلى كل من بذل جهدًا من أجل رفع اسم مصر في هذا المحفل العالمي. ونثق أن هذه التجربة ستكون خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا لكرة القدم المصرية، وأن ما زرعوه من فخر وثقة في نفوس المصريين سيبقى أثره حاضرًا."