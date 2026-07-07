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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمارة الكنيسة والسرد القصصي محاضرتين في المتحف القبطي..الخميس

المتحف القبطي
المتحف القبطي
محمد الاسكندرانى

ينظم القسم العلمي بالمتحف القبطي محاضرتين تحت عنوان "بين الرمزية والدلالة قراءة في عمارة الكنيسة القبطية" و " السرد القصصي في شرح القطع الأثرية" وذلك الخميس المقبل.

أوضحت إدارة المتحف القبطي، أن المحاضرتين في إطار الدور الهام للمتحف لإثراء الوعي الآثري والسياحي.

المتحف القبطي

 

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.
 

المتحف القبطي عمارة الكنيسة القبطية السرد القصصي متحف آثار

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