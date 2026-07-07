الفراعنة أقوياء وتعلمنا الدرس.. ماذا قال مدرب الأرجنتين عن مواجهة منتخب مصر؟

أكد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أن مواجهة منتخب مصر في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم ستكون في غاية الصعوبة، مشددًا على أن فريقه يحترم منافسه جيدًا ولن يفرط في هويته الفنية مهما كانت الظروف.



وأشار سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء إلى أن النسخة الحالية من كأس العالم اتسمت بصعوبة كبيرة على جميع المنتخبات، موضحًا أنه لا يوجد منتخب يمكن اعتباره المرشح الأوحد للتتويج باللقب، مستشهدًا بما عاناه المنتخب الفرنسي في مباراته الأخيرة أمام باراجواي، وكذلك الصعوبات التي واجهها المنتخب الإسباني قبل حسم تأهله على حساب البرتغال في اللحظات الأخيرة.

وأوضح المدير الفني للأرجنتين أن معظم المنتخبات لم تتمكن من تقديم المستوى نفسه الذي ظهرت به قبل انطلاق البطولة، بسبب ضغط المباريات والإرهاق الذي يفرضه جدول المنافسات، مؤكدًا أن جميع الفرق تشعر بالتعب في هذه المرحلة.

ورغم ذلك، أعرب سكالوني عن رضاه عن مشوار منتخب الأرجنتين حتى الآن، بعدما نجح في تحقيق أربعة انتصارات متتالية، معتبرًا أن الفريق يقدم مستوى جيدًا رغم التحديات التي واجهها، ومنها الظروف الجوية التي تسببت في تعديل برنامج الإعداد وتأخير المؤتمر الصحفي إلى ما بعد الحصة التدريبية.

وأضاف أن المنتخب الأرجنتيني خرج بدروس مهمة من المواجهة الماضية أمام الرأس الأخضر، والتي وصفها بالقوية والصعبة، مؤكدًا ضرورة التحلي بالتركيز والحذر أمام المنتخب المصري.

وأشاد سكالوني بمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، إلى جانب جهاز فني يعمل مع الفريق منذ فترة طويلة، وهو ما منح المنتخب شخصية واضحة وأسلوب لعب منظم تسبب في إرباك جميع منافسيه.

وشدد مدرب الأرجنتين على أن الفوز في مثل هذه المباريات لا يعتمد على طريقة واحدة، وإنما يتحقق بالإصرار والشجاعة والروح القتالية والالتزام الجماعي، وهي الصفات التي يرى أنها تتوافر في لاعبيه.

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على أنه قد يمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرًا من أجل زيادة الحيوية داخل الفريق، لكنه في الوقت نفسه لا ينوي إجراء تغييرات كبيرة في التشكيل أو الخطة، مؤكدًا أن منتخب الأرجنتين سيحافظ على هويته وأسلوبه المعتاد مع الاستعداد لأي مفاجآت تكتيكية قد يلجأ إليها.