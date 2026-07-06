حسام حسن: طموحي مع منتخب مصر لم يتغير.. وأعد الجماهير ببذل كل ما لدينا أمام الأرجنتين

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن طموحه مع "الفراعنة" لا يختلف عن طموحه الذي كان يحمله لاعبًا، مشددًا على رغبته في إعادة المنتخب إلى المكانة التي يستحقها على الساحة العالمية،

وقال حسام حسن في الموتمر لاصحفي المنعقد قبل مواجهة الأرجنتين بكأس العالم: "طموحي كلاعب هو نفسه طموحي كمدرب أتمنى أن يكون منتخب مصر في المكانة التي تليق به، فقد تأخرنا كثيرًا، وحان الوقت ليحصل المنتخب على حقه".

وأكد المدير الفني أن الكرة المصرية تمتلك مواهب قادرة على صناعة الفارق، قائلا: "لدينا لاعبون كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وهناك مواهب كثيرة قادمة، فمصر دائمًا ولادة بالنجوم".

وعن طموحه في البطولة، قال: "طموحي لم يتوقف. لا أعرف ماذا ستكون نتيجة مباراة الغد، لكنني أعد الشعب المصري والعربي بأن نبذل كل ما لدينا، وأن نقاتل من أجل الحصول على فرصة للوصول إلى الدور ربع النهائي".

وتحدث حسام حسن عن الفارق بين المشاركة في كأس العالم لاعبًا ومدربًا، مؤكدًا أن المسؤولية الفنية أكثر صعوبة، قائلاً: "العمل كمدرب أصعب بكثير، لأنك تتحمل مسؤولية كل شيء، وتحمل همّ المنتخب، وتسعى لإسعاد الجماهير من خلال عملك".

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على صعوبة العمل مع المنتخبات الوطنية مقارنة بالأندية، موضحًا أن المهمة تحتاج إلى اجتهاد كبير في ظل ضيق الوقت، وقال: "تدريب منتخب ليس مثل تدريب نادٍ، فلا تملك الوقت الكافي للعمل مع اللاعبين، وتعمل في ظروف أصعب ووقت أضيق، ولذلك فالمهمة ليست سهلة على الإطلاق".