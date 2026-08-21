الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية وادي الملاك بالشرقية

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة طبية وتنموية شاملة، بقرية وادي الملاك بمحافظة الشرقية، في إطار استكمال جهوده الميدانية لمساندة الأهالي المتضررين من حادث تصادم سيارتي العمال بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وتلبية احتياجاتهم استنادا إلى نتائج التقييم الاجتماعي الذي أجرته فرق الهلال بالقرية خلال اليومين الماضيين.

وشملت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء والتوليد، إلى جانب توفير العلاج مجانا للمستفيدين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية.

كما وزعت فرق الهلال الأحمر المصري سلال غذائية، حقائب مستلزمات عناية شخصية، إلى جانب تنفيذ أنشطة برنامج «المنقذ الصغير» لتقديم الرسائل التوعوية للأطفال بصورة تفاعلية، وتوزيع المواد التثقيفية، والتعريف بمبادئ الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع حالات الطوارئ.

وتضمنت القافلة كذلك أنشطة للدعم النفسي للأطفال والأهالي، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب، بما يوفر مساحة آمنة للتواصل والتعبير وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي.

وتأتي القافلة استكمالا لاستجابة الهلال الأحمر المصري للحادث، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والتي بدأت فور وقوع الحادث بتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين بالمستشفيات، وتوزيع حقائب العناية الشخصية، ومساندة الأسر في استكمال إجراءات الدفن، ومرافقتهم خلال مراسم الجنازات وتقديم واجب العزاء، إلى جانب التواجد الميداني خلال أيام العزاء وتوفير أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة.

اليوم العالمي للعمل الإنساني

وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، وتجسد حرص الهلال الأحمر المصري على مواصلة دوره في خدمة المجتمع المحلي والوصول بالخدمات الصحية والإنسانية إلى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في أعقاب الأزمات والأحداث الطارئة.