قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: التوترات في مضيق هرمز تؤثر على الولايات المتحدة وحرية الملاحة
الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية وادي الملاك بالشرقية
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
من العام الحالي .. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد للثانوية العامة
1.3 مليار جنيه ميزانية فريق الكرة.. كواليس تحقيقات الزمالك بسبب كثرة القضايا والغرامات المالية
مساعد توروب: شغف جماهير الأهلي مذهل.. ولم أرَ مثله في العالم
سعر أعلى دولار في البنوك الآن
ترامب: قدرات إيران على تصنيع الصواريخ والمسيرات تراجعت بشدة
ترامب يوقع مذكرة لتعزيز إطلاق الصواريخ الفضائية.. 1000 عملية سنويا بحلول 2030
مصرع سيدة وإصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مبنى الكابيتول الأمريكي.. وتوقيف مشتبه به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يطلق قافلة طبية وتنموية شاملة بقرية وادي الملاك بالشرقية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة طبية وتنموية شاملة، بقرية وادي الملاك بمحافظة الشرقية، في إطار استكمال جهوده الميدانية لمساندة الأهالي المتضررين من حادث تصادم سيارتي العمال بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وتلبية احتياجاتهم استنادا إلى نتائج التقييم الاجتماعي الذي أجرته فرق الهلال بالقرية خلال اليومين الماضيين.

وشملت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء والتوليد، إلى جانب توفير العلاج مجانا للمستفيدين، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الصحية.

كما وزعت فرق الهلال الأحمر المصري سلال غذائية، حقائب مستلزمات عناية شخصية، إلى جانب تنفيذ أنشطة برنامج «المنقذ الصغير» لتقديم الرسائل التوعوية للأطفال بصورة تفاعلية، وتوزيع المواد التثقيفية، والتعريف بمبادئ الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع حالات الطوارئ.

وتضمنت القافلة كذلك أنشطة للدعم النفسي للأطفال والأهالي، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والألعاب، بما يوفر مساحة آمنة للتواصل والتعبير وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي.

وتأتي القافلة استكمالا لاستجابة الهلال الأحمر المصري للحادث، وفقًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، والتي بدأت فور وقوع الحادث بتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين بالمستشفيات، وتوزيع حقائب العناية الشخصية، ومساندة الأسر في استكمال إجراءات الدفن، ومرافقتهم خلال مراسم الجنازات وتقديم واجب العزاء، إلى جانب التواجد الميداني خلال أيام العزاء وتوفير أوجه الدعم اللازمة للأسر المتضررة.

اليوم العالمي للعمل الإنساني

وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام، وتجسد حرص الهلال الأحمر المصري على مواصلة دوره في خدمة المجتمع المحلي والوصول بالخدمات الصحية والإنسانية إلى الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في أعقاب الأزمات والأحداث الطارئة.

الهلال الأحمر شاملة قافلة طبية الشرقية جهوده الأهالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الطقس غدًا

7 درجات كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي الجديد.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل تأهيل الدارسين الماليزيين على الفتوى

دار الإفتاء تواصل تأهيل الدارسين الماليزيين.. وكيل الأزهر السابق: إتقان القواعد الفقهية أساس الفتوى المنضبطة.. عبدالله النجار: لا فتوى في القضايا الطبية دون الاستعانة بأهل الاختصاص.. صور

رانيا شرعان

مكتبة مصر العامة تحصد ثلاث جوائز وتكريمًا خاصًا خلال المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للمعلومات والمكتبات

رضا الوكيل

«روائع باليه سنغافورة» على المسرح الكبير احتفالًا بمرور 60 عامًا على العلاقات المصرية السنغافورية

بالصور

منة شلبي بملابس الإعـ.دام.. الصور الأولى من كواليس مسلسل عنبر الموت

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

طريقة عمل بطاطس هاسل باك في الفرن .. وصفة مقرمشة بطعم غني

طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك
طريقة عمل بطاطس هاسل باك

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد