ترامب يوقع مذكرة لتعزيز إطلاق الصواريخ الفضائية.. 1000 عملية سنويا بحلول 2030

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع عمليات إطلاق المركبات الفضائية من جانب الشركات الأمريكية، من خلال توجيه الوكالات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات تدعم هذا القطاع.

وبموجب المذكرة، تسعى الإدارة الأمريكية إلى رفع عدد عمليات إطلاق المركبات الفضائية وعودتها إلى الأرض إلى ما لا يقل عن 1000 عملية سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 178 عملية إطلاق سُجلت العام الماضي.

كما تتضمن المذكرة توجيهات للوكالات الحكومية بوضع حوافز وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة قدرات الولايات المتحدة في مجال الإطلاق الفضائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الإدارة الأمريكية لتعزيز صناعة الفضاء المحلية وزيادة الاعتماد على الشركات الخاصة في تطوير وتنفيذ عمليات الإطلاق الفضائي.