«ارتفاع بالحرارة واضطراب بالبحر الأحمر».. تفاصيل تحذير الأرصاد عن طقس الأيام المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، بمركز التنبؤات والانذار في الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد سوف تتأثر اعتبارا من اليوم الجمعة بمنخفض الهند الموسمي ؛الذي سيكون مصحوبا بكتل هوائية حارة ورطبة أثناء مروره على البحر الأبيض المتوسط؛ مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ.

وقالت غانم إن العظمى سوف تسجل غدا في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، وهي ضمن المعدلات الطبيعية للصيف، بينما تبلغ المحسوسة 37 درجة.. مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس الفعلي بحرارة الجو بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون حار رطب خلال فترة النهار مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلا شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى فيما يكون في محافظات الصعيد وخاصة الجنوبية شديد الحرارة نهارا حيث تسجل درجات الحرارة العظمى فيها 41 درجة مئوية والمحسوسة 42 درجة مئوية.

الحرارة والرطوبة

وأفادت غانم بأن نسب الرطوبة سوف ترتفع ليلا خاصة في الأماكن المغلقة بينما تنسط الرياح في الأماكن المفتوحة ليلا بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/س؛ مما يخفف الاحساس من الحرارة والرطوبة.

وحذرت من استمرار اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس؛ بسبب سرعة الرياح التي تتراوح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/س؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وشددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر تام أثناء فترة الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الـ 7 أو 8 صباحا ، حيث تتلاشى مع سطوع الشمس.

وحول توقعات الأرصاد للطقس خلال الأسبوع المقبل.. قالت غانم سوف يستمر الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة؛ حيث ستتراوح العظمى بالقاهرة ما بين 35 و37 درجة مئوية بينما تسجل المحسوسة 38 إلى 39 درجة مئوية.