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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
تقى الجيزاوي

يشهد شهر أكتوبر 2026 مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المرتقبة في مصر، تجمع بين نجوم الغناء المصري والعربي، إلى جانب أسماء عالمية تعود إلى القاهرة ضمن جولات فنية، في موسم يتنوع بين الحفلات الجماهيرية والعروض الموسيقية الكبرى.

راغب علامة فى حفل بورتو السخنة

ويفتتح الفنان اللبناني راغب علامة قائمة أبرز الحفلات المنتظرة في أكتوبر، حيث يحيي حفلًا غنائيًا مساء 8 أكتوبر في بورتو السخنة، ضمن فعاليات «Porto Sokhna Music Festival».

ومن المقرر أن يقدم راغب علامة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدار أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب أحدث أعماله الغنائية.

«Starlight Festival».. نجوم الموسيقى الإلكترونية عند الأهرامات

وتشهد منطقة أهرامات الجيزة في 9 و10 أكتوبر فعاليات «Starlight Festival»، الذي يجمع عددًا من أبرز الأسماء العالمية في موسيقى الـHouse والـTechno.

ويشارك في الحفل كل من شارلوت دي ويت، ومايكل بيبي، وPete Tong، وVintage Culture، وAdriatique، إلى جانب عدد كبير من نجوم الموسيقى الإلكترونية العالميين. ويقام المهرجان للمرة الأولى في مصر في أجواء الأهرامات.

تامر عاشور.. حفل خيري في قصر القبة

ويحيي الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا في قصر القبة يوم 11 أكتوبر، في حفل خيري يجمع بين الغناء ودعم الأعمال الإنسانية.

ومن المنتظر أن يقدم عاشور مجموعة من أشهر أغانيه، إلى جانب عدد من أغاني أحدث ألبوماته «مراية الحب»، في لقاء يجمعه بجمهوره في القاهرة.

عمر خيرت.. حفل موسيقي في مهرجان الفسطاط

ويلتقي الموسيقار عمر خيرت جمهوره يوم 16 أكتوبر ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الفسطاط، في حفل موسيقي يقوده المايسترو نادر عباسي.

ويقدم خيرت خلال الأمسية مجموعة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي صنعت حضوره الخاص لدى الجمهور المصري والعربي، في واحدة من أبرز الأمسيات الموسيقية المنتظرة خلال الشهر.

TUL8TE يحيي حفله المرتقب في «المنارة»

ويستعد المطرب TUL8TE لإحياء حفل غنائي يوم 16 أكتوبر في «المنارة أرينا» بالقاهرة الجديدة. 

ويأتي الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته «جريئة أوي»، التي تجاوزت مشاهداتها 61 مليون مشاهدة على يوتيوب. 

فرقة «Blue»فى العاصمة الجديدة

ومن أبرز الحفلات العالمية المنتظرة في مصر خلال أكتوبر، حفل فرقة «Blue» البريطانية، التي تصل إلى القاهرة ضمن جولتها بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاقها.

وتحيي الفرقة حفلها يوم 24 أكتوبر في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، ضمن جولتها بالشرق الأوسط، وتقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيها، بينها «All Rise» و«One Love» و«If You Come Back» و«Sorry Seems To Be The Hardest Word». وأعلنت «Live Nation» تفاصيل الحفل وطرح التذاكر للجمهور.

حفل فاطمة سعيد في المتحف المصري الكبير

وتلتقي السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد جمهورها في مصر من خلال حفل خاص يوم 29 أكتوبر داخل المتحف المصري الكبير.

وتشارك فاطمة سعيد في الحفل برفقة المايسترو نادر عباسي والأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة، في أمسية تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والأجواء الخاصة بالمتحف، ضمن أجندة الفعاليات الثقافية والفنية التي يستضيفها المتحف.

«اخترنا لك».. محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري معًا

ويختتم شهر أكتوبر واحدًا من الحفلات اللافتة، من خلال أمسية «اخترنا لك» التي تجمع أربعة من نجوم الغناء المصري، هم محمد فؤاد، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعري.

ويقام الحفل يوم 30 أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان الفسطاط في دورته الثانية، في أمسية تستعيد عددًا من أبرز أغاني فترة التسعينيات وتجمع أسماء بارزة من جيل شكل جانبًا مهمًا من ذاكرة الأغنية المصرية.

 

راغب علامة Starlight Festival» تامر عاشور عمر خيرت

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