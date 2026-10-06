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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مش مسامحاكي يا سحر .. سيدة تلقي بنفسها من شباك منزلها ببورسعيد بعد تعرضها للابتزاز

إصابة سيدة بعد سقوطها من شرفة منزلها ببورسعيد خلال بث مباشر.. ورددت: مش مسامحاكي يا سحر ولا مسامحاك يا محمد
إصابة سيدة بعد سقوطها من شرفة منزلها ببورسعيد خلال بث مباشر.. ورددت: مش مسامحاكي يا سحر ولا مسامحاك يا محمد
محمد الغزاوى

أصيبت سيدة تدعي ماجي السيد مسعد الشريني، في العقد الثالث من العمر، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الأول في مساكن خان الخليلي بمحافظة بورسعيد، خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجرى نقلها لتلقي العلاج اللازم.


وتبين من الفحص المبدئي إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالها.


 مش مسامحاكي يا سحر ولا مسامحاك يا محمد

وكانت ماجي قد ظهرت في بث مباشر عبر موقع فيس بوك، قبل أن تلقي بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الأول، ورددت خلال البث عبارات من بينها: مش مسامحاكي يا سحر، ولا مسامحاك يا محمد، وولادي في رقبتكم.


وكشفت خلال البث عن تعرضها، بحسب ما ذكرته، لابتزاز من جانب أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي، من خلال تهديدها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها، فيما تواصل الأجهزة المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على حقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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