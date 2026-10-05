دعمًا للمستثمرين.. محافظ بورسعيد يوقع 6 عقود جديدة لـ6 مصانع بالمنطقة الصناعية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد اجتماعًا اليوم، لتوقيع 6 عقود جديدة تشمل 6 مصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصله مدير المنطقة الصناعية، والمستشار أحمد سحيم مستشار المحافظه للاستثمار، وذلك في إطار جهود تشجيع المستثمرين الجادين والتوسع في الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج.

محافظ بورسعيد: تذليل أي معوقات أمام المشروعات الصناعية

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروعات الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات والتوسعات الصناعية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الدولة تولي اهتمام كبير في دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مؤكدا استمرار جهود المحافظة في تسريع الإجراءات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم المستثمرين ويحقق الاستفادة المثلى من المقومات والإمكانات الصناعية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.