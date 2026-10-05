بدوي يتابع إجراء التقييمات ويشيد بانضباط العملية التعليمية فى بورسعيد

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة اللواء سماح قنديل الابتدائية المعتمدة التابعة لإدارة شرق التعليمية، يرافقه رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وكان في استقبالهما الأستاذة أمل قاسم مدير المدرسة.

بدوي يتابع اجراء التقييمات ويشيد بانضباط العملية التعليمية فى بورسعيد

وتضم المدرسة 705 طلاب وطالبات موزعين على 17 فصلًا دراسيًا، حيث تابع سيادته انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، واطمأن على انتظام أعضاء هيئة التدريس بكامل قوتها، وانضباط سير العملية التعليمية وانتظام اليوم الدراسي، مؤكدًا على أهمية تحقيق الانضباط داخل المدرسة بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب.

وشهد مدير المديرية جانبًا من ندوة تثقيفية بالتعاون مع منطقة وعظ بورسعيد، تناولت انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في إطار دعم الوعي الوطني لدى الطلاب وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بتاريخ الوطن وتضحيات أبطال القوات المسلحة.

كما تابع محمود بدوي عملية اجراء التقييمات الوزارية للطلاب، مؤكدًا أهميتها في قياس مستوى التحصيل الدراسي والوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمحتوى التعليمي، بما يسهم في تحديد احتياجاتهم التعليمية ودعم جهود تحسين نواتج التعلم.