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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد.. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة في حي الزهور

التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد .. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة غير مسبوقة داخل حي الزهور
التنمية الشاملة تتواصل بمحافظة بورسعيد .. و«قطار التطوير» ينطلق بقوة غير مسبوقة داخل حي الزهور
محمد الغزاوى

تواصل محافظة بورسعيد تنفيذ خطة التنمية الشاملة والارتقاء بالمناطق السكنية، من خلال مشروعات تطوير حضاري متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية ورفع كفاءة البيئة العمرانية، ومنها أعمال التطوير الجارية بمنطقة «عمرو بن العاص» بحي الزهور، ضمن قطار التطوير الذي تشهده المحافظة بمختلف المناطق السكنية.

160 عمارة سكنية ضمن خطة التطوير .. و60 عمارة بالمرحلة الأولى

تشهد منطقة «عمرو بن العاص» أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة تستهدف 160 عمارة سكنية، فيما شملت المرحلة الأولى 60 عمارة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل المنطقة ورفع كفاءة المرافق والخدمات وتحسين الصورة البصرية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين

محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا.. ويوجه بدفع معدلات التنفيذ

ويتابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير ميدانيًا بصورة مستمرة، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع، موجّهًا بتكثيف العمل ودفع وتيرة التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية

تطوير شامل للبنية الأساسية وشبكات المرافق

وشهدت المرحلة الأولى أعمالًا موسعة لرفع كفاءة البنية الأساسية، تشمل إحلال وتجديد نوازل الصرف الصحي وبطاريات المياه وإعادة تأهيل غرف التفتيش، إلى جانب أعمال السباكة وصب الأرصفة والبلدورات والخرسانة المطبوعة، بما يسهم في تحسين كفاءة المرافق ورفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأهالي

10 آلاف متر إنترلوك و5 آلاف متر أسفلت لتحسين الحركة

وفي إطار خطة الارتقاء بشبكة الطرق الداخلية، يجري تنفيذ أعمال إنترلوك على مساحة 10 آلاف متر مربع، إلى جانب أعمال الأسفلت على مساحة 5 آلاف متر مربع، فضلًا عن استكمال رصف الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين حركة المواطنين والسيارات ورفع كفاءة الممرات الداخلية بالمنطقة.

26 بالوعة أمطار لتعزيز كفاءة تصريف المياه

كما تشمل أعمال التطوير تنفيذ 26 بالوعة أمطار، ضمن خطة متكاملة لتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعات المياه بالشوارع، بالتوازي مع رفع كفاءة شبكات المرافق والأعمال المدنية بالمنطقة

3 باركينج للسيارات.. وتنظيم الحركة داخل المنطقة

وتضمنت خطة التطوير إنشاء 3 باركينج للسيارات، بهدف توفير أماكن انتظار منظمة وتحسين استغلال المساحات داخل المنطقة، بما يسهم في الحد من التكدسات وتحقيق مزيد من الانضباط والسيولة في حركة السيارات

واجهات العمارات والتنسيق الحضاري .. تطوير يغير الصورة البصرية

ولا تقتصر أعمال التطوير على البنية الأساسية فقط، حيث تشمل الخطة رفع كفاءة ودهان واجهات العمارات السكنية، إلى جانب أعمال التجميل والتنسيق الحضاري وزيادة معدلات الإضاءة العامة، بما يحقق صورة بصرية أكثر تنظيمًا ويعزز الشكل الحضاري للمنطقة

مساحات خضراء وممرات للمشاة .. متنفس جديد لأهالي عمرو بن العاص

وفي إطار الاهتمام بالبعد البيئي، يجري تنفيذ أعمال تنسيق للموقع وإنشاء مسطحات خضراء وممرات للمشاة بالإنترلوك، إلى جانب إنشاء حديقة متكاملة على أعلى مستوى وزراعتها بأشجار البونسيانا، لتوفير متنفس حضاري لأهالي المنطقة وزيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بالعمارات

إصلاح المسجد ورفع كفاءة الخدمات.. التطوير يمتد لكل عناصر المنطقة

كما شملت خطة التطوير الانتهاء من أعمال إصلاح المسجد بالمنطقة، بالتوازي مع أعمال رفع كفاءة الطرق والإضاءة والتجميل والمرافق، بما يعكس طبيعة المشروع باعتباره تطويرًا شاملًا لمختلف عناصر المنطقة وليس مجرد أعمال رصف أو تجميل

المحافظ: سرعة الإنجاز مع الالتزام بالجودة.. والتطوير لخدمة المواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن أعمال التطوير بمنطقة «عمرو بن العاص» تأتي ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف معدلات العمل ودفع وتيرة التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال، مع الالتزام الكامل بالجودة والمواصفات الفنية

وعي المواطنين شريك أساسي في الحفاظ على نتائج التطوير

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية وعي المواطنين بجهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية والتطوير، مناشدًا أهالي المنطقة الحفاظ على ما يتم إنجازه من أعمال، والالتزام بالنظافة العامة، مؤكدًا أن الحفاظ على المشروعات والمظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين

«عمرو بن العاص» حلقة جديدة في قطار التطوير الحضاري ببورسعيد

ويأتي تطوير منطقة «عمرو بن العاص» كإحدى حلقات خطة التطوير الحضاري المتواصلة بمحافظة بورسعيد، والتي تستهدف رفع كفاءة المناطق السكنية وتحسين البنية الأساسية وتوفير بيئة عمرانية أفضل للمواطنين، بما يواكب جهود المحافظة لإحداث نقلة متكاملة في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمختلف الأحياء

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