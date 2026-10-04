بورسعيد.. حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات ورفع كفاءة النظافة العامة

تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد تنفيذ حملاتها الميدانية وأعمال التطوير، والتي تشمل تحسين منظومة الطرق والمرافق، ورفع كفاءة النظافة العامة، والتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية وآمنة والارتقاء بجودة الحياة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف التواجد الميداني ومواصلة جهود تطوير ورفع كفاءة الخدمات بمختلف القطاعات.

بور فؤاد.. توسع المسطحات الخضراء

في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، تابعت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال إحلال وتجديد بلدورات الأرصفة الجانبية وزراعة الجزر الجانبية بشارع الشيخ محمد شاهين، بالتنسيق مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس، برئاسة المهندس كمال النحاس.

يأتي العمل استكمالًا لمخطط التطوير الذي شهدته المرحلة الأولى، والتي تضمنت رصف وتوسعة الطرق، وتجهيز أماكن انتظار للسيارات، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار.

وتتضمن المرحلة الثانية التوسع في إقامة المسطحات الخضراء بالجزر الجانبية، بما يعزز المظهر الجمالي ويرتقي بالهوية البصرية للمدينة.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة قناة السويس، وتقديم كافة أوجه الدعم للأعمال الجارية، بما يحقق خطط التنمية المنشودة ويضع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمة الأولويات.

حي الشرق.. تحرك ميداني لرفع المخلفات

واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي جهودها الميدانية لرفع مخلفات تطهير بالوعات الأمطار، والحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار.

وتم رفع مخلفات الصرف الناتجة عن تطهير بالوعات الأمطار بشارع عرابي خلال الفترة الصباحية، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

كما تم الدفع بالسيارات والمعدات اللازمة لسرعة رفع المخلفات والتعامل الفوري معها، وإعادة الشارع إلى مظهره الحضاري اللائق.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير بنطاق الحي، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة وضمان كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار.

حي العرب.. جولات ميدانية موسعة لإعادة الانضباط

قادت المهندسة شيماء جودة، رئيسة حي العرب، حملة مرور ميدانية بعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحي، لمتابعة مستوى الخدمات على الطبيعة، ورصد الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

وتمت متابعة الموقف الميداني وتوجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة التعامل مع المخالفات والتعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري.

وحرصت رئيسة الحي خلال جولتها على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على مطالبهم وشكاواهم، مع توجيه الإدارات المختصة لبحث المشكلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكدت رئيسة الحي أن التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان محورًا أساسيًا في منظومة العمل، مشددة على استمرار الحملات والجهود الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات الأهالي.

حي المناخ.. حملات ليلية بالشوارع

نفذت الأجهزة التنفيذية بالحي حملات ميدانية مكثفة للتصدي لكافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات بعدد من الشوارع الرئيسية.

و استهدفت الأعمال شوارع سعد زغلول وعدلي ونبيه وكسري، بمشاركة القيادات والأجهزة التنفيذية المعنية وفريق العمل الميداني بإدارة الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات الثابتة والمتحركة وإخلاء حرم الطريق من المعوقات التي تعرقل حركة المواطنين والسيارات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات والتنبيه بعدم تكرارها.

ويواصل حي المناخ حملاته الرقابية على مدار اليوم، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإتاحة مساحات آمنة للمارة والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

حي الزهور.. حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات

قاد الأستاذ فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، حملة مكبرة استهدفت مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات، للتصدي للمخالفات والتعامل مع الأنشطة التي تُمارس بالمخالفة للقانون.

و أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الديسكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

و أكد رئيس حي الزهور استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بالمنطقة، مشددًا على عدم السماح بممارسة أي أنشطة بالمخالفة للقانون أو استغلال الأماكن بصورة غير قانونية.

حي الضواحي.. إزالة عشة مخالفة من المسطح الأخضر

تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتصدي لكافة صور التعديات على الممتلكات العامة والمساحات الخضراء، قاد الأستاذ محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، حملة مكبرة بمحيط مدرسة إبراهيم الرفاعي، لإزالة عشة أقامها أحد الأشخاص بالمخالفة على المسطح الأخضر أمام المدرسة.

و أسفرت الحملة، التي نفذتها إدارة الإشغالات بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة والأجهزة المعنية، وبحضور سكرتير الحي، عن هدم وإزالة العشة بالكامل، ورفع المخلفات والمضبوطات الناتجة عن أعمال الإزالة.

حماية المساحات الخضراء: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، والتنبيه عليه بعدم العودة إلى التعدي مرة أخرى، حفاظًا على الرقعة الخضراء والمظهر الجمالي، وضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة بمحيط المدرسة.

وأكد رئيس حي الضواحي استمرار الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة بمختلف مناطق الحي، والتعامل الحاسم مع أي تعديات أو مخالفات، مشددًا على أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحماية الممتلكات العامة تأتي في مقدمة أولويات العمل.

حي الجنوب.. حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة

تواصلت جهود شركة النظافة للارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع كفاءة منطقة الحي الإماراتي.

وتم تنفيذ حملات مكثفة لجمع ورفع المخلفات والقمامة، وتنظيف الشوارع والطرق، وإزالة الحشائش والمخلفات المتراكمة، وتسوية وتنظيف عدد من المناطق.

و تابع رئيس الحي أعمال النظافة ورفع الكفاءة على الطبيعة، مع استمرار المتابعة لضمان الحفاظ على ما تم إنجازه والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة حي الجنوب للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمناطق السكنية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الحي الإماراتي.

حي غرب | متابعة ميدانية لحملات النظافة بمقابر بورسعيد

تابعت الأستاذة لمياء الجيار، رئيس حي غرب بورسعيد، ميدانيًا أعمال النظافة الدورية وتقليم الأشجار التي تنفذها فرق تحسين البيئة التابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة داخل مقابر بورسعيد الجديدة.

و شملت الحملات تقليم الأشجار على الأسوار، وتجريف الرمال، ورفع القمامة والرتش والحشائش والخوص من الشوارع الرئيسية والجانبية بالجبانة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة النظافة العامة بالمنطقة.

و ناشدت رئيسة الحي الأهالي ضرورة التعاون مع شركة النظافة، والامتناع عن إلقاء القمامة والزجاجات الفارغة والخوص والحشائش الجافة ونواتج تقليم الأشجار داخل شوارع الجبانة أو أعلى المقابر، تجنبًا لتراكم المخلفات وما قد ينتج عنه من نشوب حرائق.

و دعت رئيسة الحي المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بنظافة المقابر، من خلال الخط الساخن لشركة نهضة مصر (17696)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة أسبابها.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة حي غرب لمواصلة تحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي بمختلف القطاعات.