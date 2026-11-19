كشف الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن خطة الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية من خلال زيادة عدد العيادات ورفع طاقتها التشغيلية، إلى جانب مد ساعات العمل وفتح عيادات مسائية، بهدف تخفيف التكدس وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

البحث عن أماكن جديدة لتقديم الخدمات الطبية

وقال الدكتور تامر مدكور، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الهيئة تعمل على التوسع أفقيًا من خلال البحث عن أماكن جديدة لتقديم الخدمات الطبية، والتعاون مع قطاعات وزارة الصحة والسكان، من بينها قطاع الطب العلاجي والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لفتح منافذ جديدة وتخفيف الضغط على المنشآت القائمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على التوسع رأسيًا من خلال زيادة ساعات العمل بالعيادات، حيث بدأت مد العمل حتى الرابعة مساءً، ثم التوسع في تشغيل عيادات مسائية حتى الثامنة مساءً، بما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

الخدمات التي قد لا تتوافر داخل منشآت الهيئة

وأوضح أن الهيئة تتعاقد مع أكثر من 1000 منشأة طبية، تشمل معامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات والمراكز الطبية، للاستعانة بها في تقديم الخدمات التي قد لا تتوافر داخل منشآت الهيئة أو المنشآت الحكومية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

جودة الخدمات ومستوى رضا المواطنين

وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى أن هذه التحركات تستهدف التعامل مع الزيادة المستمرة في أعداد المنتفعين، وتخفيف الزحام سواء داخل منشآت الهيئة أو من خلال الاستعانة بمقدمي الخدمة من خارجها، بما ينعكس على جودة الخدمات ومستوى رضا المواطنين.