شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة فوزي الوالي، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد.

أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الدِيسكات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

رئيس زهور بورسعيد يشن حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة التعاونيات

وأكد فوزي الوالي، رئيس حي الزهور، أن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية بالمنطقة.

وشدد رئيس زهور بورسعيد على عدم السماح بممارسة أي أنشطة بالمخالفة للقانون أو استغلال الأماكن بصورة غير قانونية.