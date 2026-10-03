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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تواصل الارتقاء بمناطقها السكنية.. «عمر بن الخطاب» مشروع متكامل لتطوير البنية الأساسية

270 مليون جنيه لتطوير المنطقة.. و168 عمارة تضم 3984 وحدة سكنية لخدمة نحو 16 ألف مواطن
270 مليون جنيه لتطوير المنطقة.. و168 عمارة تضم 3984 وحدة سكنية لخدمة نحو 16 ألف مواطن
محمد الغزاوى

تتواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، فى محافظة بورسعيد من خلال مشروع متكامل يستهدف تطوير البنية الأساسية والطرق والمرافق والمظهر العام للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

270 مليون جنيه لتطوير المنطقة.. و168 عمارة تضم 3984 وحدة سكنية لخدمة نحو 16 ألف مواطن

ويأتي المشروع ضمن جهود المحافظة لتطوير المناطق السكنية القائمة، ورفع كفاءة الخدمات والمرافق بها، بما يوفر بيئة عمرانية أكثر تنظيمًا ويحقق استفادة مباشرة لسكان المنطقة.

 «عمر بن الخطاب».. مشروع متكامل لخدمة 16 ألف مواطن

يشمل مشروع تطوير منطقة عمر بن الخطاب 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة، بما يخدم نحو 16 ألف مواطن، وبتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء.

وتقام أعمال التطوير على مساحة تصل إلى 250 ألف متر مسطح، وتشمل مختلف عناصر المنطقة من طرق ومرافق وأرصفة وواجهات وإنارة ومساحات خضراء، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للبيئة السكنية.

 80% نسبة تنفيذ الرصف.. وتطوير كامل للطرق الداخلية

وتشهد المنطقة تقدم ملحوظ مع متابعة مستمرة من فوزي الوالي رئيس حى الزهور وتشمل أعمال رصف الطرق الداخلية، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 80%، ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة جميع الطرق الداخلية بالمنطقة وتحسين حركة المواطنين والسيارات.

كما تشمل الأعمال تطوير الأرصفة وتنفيذ أعمال الإنترلوك، إلى جانب رفع كفاءة المناطق المحيطة بالعمارات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والحركة داخل المنطقة.

 الصرف والإنارة.. تطوير للبنية الأساسية

وامتدت أعمال التطوير إلى شبكات ومرافق المنطقة، حيث تشمل تنفيذ نوازل صرف العمارات وغرف التفتيش ورفع كفاءة غرف تفتيش الصرف، إلى جانب تنفيذ منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار.

كما تتضمن الخطة تركيب أعمدة الإنارة وتحسين منظومة الإضاءة العامة، بما يرفع كفاءة الخدمات الأساسية ويعالج عددًا من عناصر البنية التحتية بالمنطقة.

 واجهات العمارات.. تحسين الصورة البصرية للمنطقة

وتشمل أعمال المشروع أيضًا رفع كفاءة واجهات العمارات السكنية التي تحتاج إلى أعمال ترميم ودهانات، بالتوازي مع تطوير الطرق والمرافق.

ويهدف هذا الجانب إلى تحقيق قدر أكبر من التناسق البصري بين العمارات والعناصر المحيطة بها بحيث يسير تحسين المظهر العام جنبًا إلى جنب مع أعمال البنية الأساسية.

 الحديقة والمساحات الخضراء.. المحافظ يوجه بإضافة متنفس لأهالي المنطقة

وخلال جولته لمتابعة أعمال التطوير، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ببدء أعمال رفع كفاءة الحديقة الموجودة بالمنطقة، مع التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

كما وجه بتجهيز أماكن للجلوس للمواطنين بالتوازي مع أعمال التطوير، بما يوفر متنفسًا حضاريًا لأهالي المنطقة ويضيف عنصر جمالي للمناطق المفتوحة داخل الكتلة السكنية.

وتأتي هذه التوجيهات لتكمل أعمال تطوير الطرق والمرافق والعمارات، من خلال الاهتمام أيضًا بالمساحات التي يستخدمها السكان في حياتهم اليومية.

 المحافظ يتابع التنفيذ ويوجه بتسريع معدلات العمل

وخلال جولاته الميدانية، تابع المحافظ نسب تنفيذ المشروع، والتي وصلت أعمال الرصف بها إلى نحو 80%، ووجه بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من باقي الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

كما شدد على الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وأعلى معايير الجودة، مع استمرار المتابعة لمختلف مراحل المشروع، لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل المخطط والانتهاء منها في المواعيد المحددة.

وتأتي المتابعة الميدانية للمشروع في إطار حرص المحافظة على دفع معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق المستهدف من أعمال التطوير.

وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني والمواصفات المحددة، وصولًا إلى استكمال المشروع وتحقيق المستهدف منه لخدمة سكان المنطقة.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حي الزهور

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