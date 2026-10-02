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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تواصل خطتها للارتقاء بمستوى الطرق والشوارع وتحسين المظهر الحضاري

تطوير الجزيرة الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف الإضاءة.. لإضفاء مظهر أكثر تنظيمًا وجمالًا
تطوير الجزيرة الوسطى وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف الإضاءة.. لإضفاء مظهر أكثر تنظيمًا وجمالًا
محمد الغزاوى

واصلت محافظة بورسعيد تنفيذ خطتها للارتقاء بمستوى الطرق والشوارع وتحسين المظهر الحضاري بمختلف المناطق، حيث شهد شارع 15 سبتمبر بمدينة بورفؤاد أعمال تطوير متكاملة شملت رفع كفاءة الطريق والأرصفة والجزيرة الوسطى، إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء وتطوير منظومة الإضاءة، بما أحدث تغييرًا واضحًا في الشكل العام للشارع.

وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمدينة بورفؤاد، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، بالتوازي مع الاهتمام بأعمال التجميل والتنسيق الحضاري وتحسين الصورة البصرية للشوارع.

15 سبتمبر.. تطوير شامل لرفع كفاءة الطريق

شملت أعمال التطوير رفع كفاءة شارع 15 سبتمبر، حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية النهائية بداية من شارع الجزائر وحتى شارع 12، إلى جانب تنفيذ أعمال البلدورات والتخطيط المروري، بما ساهم في تحسين حالة الطريق وتنظيم الحركة داخله.

كما شملت أعمال التطوير القطاعات الممتدة بداية من شارع الجمهورية وصولًا إلى شارع جواد حسني بجوار الترسانة، ضمن أعمال رفع كفاءة الطريق واستكمال عناصر التطوير بالشارع.

 الجزيرة الوسطى.. عنصر جديد في المشهد الحضاري

وامتدت أعمال التطوير إلى الجزيرة الوسطى، التي شهدت تنفيذ أعمال تنسيق حضاري وتطوير للمساحات المحيطة بها، إلى جانب زيادة المسطحات الخضراء، بما أضفى مظهرًا أكثر تنظيمًا وتناسقًا على الشارع.

كما تم تكثيف أعمدة الإضاءة، بما يساهم في تحسين مستوى الإنارة وإبراز عناصر التطوير، لتتكامل أعمال الطريق مع عناصر التجميل والتنسيق الحضاري.

الأرصفة والإنترلوك.. استكمال تفاصيل التطوير

وشملت أعمال التطوير كذلك استكمال أعمال الإنترلوك بالأرصفة المحيطة بالجزيرة الوسطى، بما يحقق تكاملًا بين الطريق والمساحات المحيطة به، ويعزز من الشكل العام للشارع.

كما تمت مراعاة أعمال الزراعة والري والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، بما يضمن الحفاظ على ما تم تنفيذه واستدامة المظهر الحضاري للمنطقة.

 تطوير يجمع بين البنية الأساسية والتجميل

ويعكس تطوير شارع 15 سبتمبر توجه محافظة بورسعيد نحو تنفيذ أعمال متكاملة لا تقتصر على رفع كفاءة الطرق فقط، وإنما تمتد لتشمل الأرصفة والجزيرة الوسطى والإضاءة والمسطحات الخضراء وأعمال التنسيق الحضاري.

وساهم هذا التكامل في إحداث نقلة واضحة في المشهد العام للشارع، من خلال الجمع بين تحسين كفاءة الطريق والارتقاء بالمظهر الحضاري والمساحات المفتوحة.

 «15 سبتمبر».. إضافة جديدة للمشهد الحضاري بمدينة بورفؤاد

وتأتي أعمال تطوير شارع 15 سبتمبر ضمن خطة أوسع لرفع كفاءة الشوارع والمحاور بمدينة بورفؤاد، وتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام، بما يتواكب مع أعمال التطوير التي تشهدها المدينة في مختلف القطاعات.

ومع اكتمال مختلف عناصر التطوير، يظهر شارع 15 سبتمبر بصورة أكثر تنظيمًا وجمالًا، بداية من الطريق والأرصفة وصولًا إلى الجزيرة الوسطى والمسطحات الخضراء والإضاءة، بما يعكس جهود الارتقاء بالمناطق القائمة وتحسين الصورة البصرية للمدينة.

وتجسد أعمال التطوير بشارع 15 سبتمبر نموذجًا متكاملًا للجمع بين رفع كفاءة البنية الأساسية وأعمال التجميل والتنسيق الحضاري، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين بمدينة بورفؤاد.

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