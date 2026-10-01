أبو ليمون يتفقد مشروع إنشاء 111 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة محمد مهران بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولاته الميدانية اليوم، مشروع إنشاء وتنفيذ 111 عمارة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة محمد مهران بالحي الإماراتي جنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية بالمشروع.

ورافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد عاشور، رئيس حي الجنوب.

2664 وحدة سكنية.. ومعدلات التنفيذ تشهد تقدمًا ملحوظًا ووصول بعض العمارات إلى الدور الخامس

ويضم المشروع 111 عمارة سكنية بإجمالي 2664 وحدة سكنية، في إطار جهود الدولة للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة ودعم خطط التنمية العمرانية بجنوب بورسعيد، وتوفير مجتمعات سكنية متكاملة للمواطنين.

واستعرض المحافظ خلال الجولة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تشهد الأعمال تقدمًا ملحوظًا في معدلات التنفيذ، مع وصول الأعمال الإنشائية في عدد من العمارات إلى الدور الخامس، بالتوازي مع استمرار تنفيذ باقي مكونات المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

وتابع محافظ بورسعيد الأعمال الإنشائية على الطبيعة، واطلع على معدلات العمل بمختلف القطاعات، موجهًا بمواصلة دفع معدلات الإنجاز، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركات المنفذة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية والهندسية المقررة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن مشروعات الإسكان تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية العمرانية بالمحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمشروع وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول الوحدات السكنية الخدمة وفق المخطط الزمني المحدد.