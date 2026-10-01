تعليم بورسعيد تنظم ندوة أكتوبر.. ملحمة وطن وانتصار إرادة

عقدت إدارة الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف سماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية بعنوان «أكتوبر.. ملحمة وطن وانتصار إرادة»، بمدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية، احتفالًا بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، وباستضافة اللواء بحري وسام حافظ، بطل الصاعقة البحرية المصرية وأحد أبطال المجموعة 39 قتال.

وكيل تعليم بورسعيد يشارك في ندوة «أكتوبر.. ملحمة وطن وانتصار إرادة» بمدرسة الشهيد أحمد سامي

وخلال الندوة، استعرض اللواء بحري وسام حافظ جانبًا من أحداث حرب أكتوبر المجيدة وفترة الإعداد التي سبقتها، متناولًا ما نفذته القوات المسلحة المصرية من عمليات عسكرية ناجحة خلال حرب الاستنزاف، والتي كان لها أثر كبير في رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة والشعب المصري، إلى جانب ما أسهمت به تلك العمليات من إعداد المقاتل المصري وتأهيله لخوض معركة العبور وتحقيق النصر.

وتناول البطل جانبا من مسيرته مع المجموعة 39 قتال، التي كان أحد أبطالها تحت قيادة الشهيد البطل العميد إبراهيم الرفاعي، والتي عُرفت بلقب «الأشباح»، مستعرضًا عددًا من العمليات النوعية التي شارك فيها أبطال المجموعة، وفي مقدمتها تدمير الرصيف الحربي لميناء إيلات، إلى جانب أربع عمليات عسكرية ناجحة أسفرت عن تدمير عدد من السفن الحربية الإسرائيلية، وهي «داليا» و«هيدروما» و«بات شيفع» و«بات يم»، موضحًا للطلاب مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ لهذه المهام، وما تطلبته من شجاعة ودقة وانضباط وقدرة على تنفيذ المهام في أصعب الظروف.

كما تناول اللواء وسام حافظ تفاصيل عملية «لسان التمساح»، التي ارتبطت بالثأر للشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض، الذي استشهد بين جنوده يوم 9 مارس 1969، موضحًا أن تنفيذ العملية جاء في اليوم الأربعين لاستشهاده، في واحدة من العمليات التي عكست إصرار أبطال القوات المسلحة على مواصلة المواجهة والرد على استشهاد أحد أبرز رموز القيادة العسكرية المصرية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن هذه اللقاءات تسهم في رفع الروح المعنوية للطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، وترسيخ الوعي بحجم ما قدمه الجيش المصري من تضحيات في سبيل الدفاع عن الأرض وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا أن نقل هذه التجارب إلى الأجيال الجديدة لا يقتصر على التعريف بوقائع التاريخ، وإنما يمتد إلى غرس قيم الشجاعة والانضباط وتحمل المسؤولية والإصرار على تحقيق الهدف.