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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع أرض النجيلة بحي الشرق

الانتهاء من 90% من أعمال تطوير ساحة أرض النجيلة.. واستكمال الأعمال النهائية تمهيدًا لافتتاح الشارع
الانتهاء من 90% من أعمال تطوير ساحة أرض النجيلة.. واستكمال الأعمال النهائية تمهيدًا لافتتاح الشارع
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال تطوير شارع أرض النجيلة بحي الشرق، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق المختلفة ورفع كفاءة المواقع والخدمات بما يحقق نقلة حضارية ويواكب أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها بورسعيد.

الانتهاء من 90% من أعمال تطوير ساحة أرض النجيلة.. واستكمال الأعمال النهائية تمهيدًا لافتتاح الشارع

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، وعدد من الجهات التنفيذية

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستجدات أعمال تطوير شارع أرض النجيلة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 90%، مع الانتهاء من جانب كبير من الأعمال الرئيسية، واستمرار تنفيذ الأعمال المتبقية والتجهيزات النهائية بالموقع

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجهًا بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة لضمان إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن تطوير شارع أرض النجيلة يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور و الميادين ، والارتقاء بالمظهر العام،  بما يدعم جهود التنمية المتكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين

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